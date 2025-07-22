Gençlerbirliği'nin Hedefi: Süper Lig'de Kalıcı Olmak

Gençlerbirliği Süper Lig Hedefini Açıkladı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanı Sinan Osmanoğlu, takımın Süper Lig'de kalıcı olma hedefini ve zorlukları aşacaklarını belirtti.

Kamp Çalışmaları Devam Ediyor

Bolu'nun Karacasu beldesinde, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde kamp yapan Gençlerbirliği, yüksek tempoda hazırlıklarını sürdürüyor. Takım kaptanı Sinan, bu sezon öncesi yapılan çalışmaların moral ve motivasyon açısından önemli olduğunu vurguladı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Takım içindeki uyum ve arkadaşlık ortamının, saha içi performansına olumlu yansıyacağını belirten Sinan Osmanoğlu, "Bu tür birliktelikler başarıyı getirir. Bu yıl farklı zorluklarla karşılaşacağız ama birlik ve beraberlik ruhuyla bunları aşabileceğimize inanıyoruz," dedi.

Gençlerbirliği'nin Güçlü Yapısı

Takıma yeni katılan oyuncuların uyum sürecinin hızlı geçtiğini belirten Sinan, "Teknik heyetimizle herkes aynı hedef için mücadele ediyor. Bu sezon Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni en iyi şekilde temsil edeceğiz," ifadelerini kullandı.

Taraftar Desteği Önemli

Sinan Osmanoğlu, taraftar desteğinin takım motivasyonunu artırdığını ve geçen sezon taraftar ilgisinin kendilerini motive ettiğini belirtti. "Ankara halkı bize inandı, biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Gençlerbirliği gibi köklü bir kulüp Süper Lig'de olmalı," diyerek Ankara'nın Süper Lig'deki temsilinin önemini vurguladı.

Gelecek Vizyonu

Son olarak, Türk futbolunun gelişimi ve Süper Lig kalitesindeki artışı değerlendiren Sinan, "Gençlerbirliği olarak bu gelişimin bir parçası olmak istiyoruz. Avrupa'da başarıyı yeniden elde etmek, ligin genel seviyesinin yükselmesiyle mümkün olabilir," açıklamasında bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarını takımı ile birlikte Bolu'da sürdüren Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanı Sinan Osmanoğlu, kalıcı olmayı hedefledikleri ligde karşılaşacakları zorlukları istikrar ve takım ruhuyla aşabileceklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını takımı ile birlikte Bolu'da sürdüren Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanı Sinan Osmanoğlu, kalıcı olmayı hedefledikleri ligde karşılaşacakları zorlukları istikrar ve takım ruhuyla aşabileceklerini söyledi.