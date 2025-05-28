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Gençlerbirliği'nin Süper Lig Hedefi: Kalıcı ve İstikrarlı Olmak

Gençlerbirliği Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, Süper Lig'de kalıcı olma hedeflerini açıkladı ve transfer çalışmalarına değindi.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 15:00
Gençlerbirliği'nin Süper Lig Hedefi: Kalıcı ve İstikrarlı Olmak

Gençlerbirliği'nin Süper Lig Hedefi: Kalıcı ve İstikrarlı Olmak

Gençlerbirliği Kulübü Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, Süper Lig'de kalıcı olunması gerektiğini vurguladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Düzgün, hedeflerini ve kulübün stratejilerini detaylandırdı.

Başlangıç Aşaması ve Stratejiler

Düzgün, Trendyol 1. Lig'e Süper Lig hedefiyle başladıklarını ancak temkinli bir yaklaşım benimsediklerini belirtti. Bu strateji sayesinde amaçlarına ulaştıklarını ifade etti.

Düşük bütçeyle, Sinan Osmanoğlu ve Alperen Babacan gibi tecrübeli futbolcuları transfer ettiklerine dikkat çeken Düzgün, "Birbirini tanıyan futbolcular aldık ve takım içinde güçlü bir güven ilişkisi kurduk." dedi.

Ayrılıklar ve Yeni Transferler

Düzgün, ara transfer döneminde düşük verime sahip oyuncularla yollarını ayırarak, Matej Hanousek, Leo Gaucho, Daniel Popa, Joca ve Adem Eren Kabak gibi yeni isimler transfer ettiklerini aktardı. Bu süreçte kulübün kasasından yalnızca 30 bin avro harcadıklarını vurguladı.

Gurur ve Motivasyon

Düzgün, Süper Lig'deki başarıları için kulüp başkanı Osman Sungur’a teşekkür ederek, bu durumun kendisini gururlandırdığını belirtti. Düzgün, yönetimin kendisine karar alma konusunda verdiği destek için de minnettarlık duyduğunu ifade etti.

Gelecek Hedefler

Gençlerbirliği'nin Süper Lig hedefleri ile ilgili Düzgün, İstanbul takımları için tekrar kabus haline gelecek bir takım yaratmak istediklerini söyledi. "3 yıl sonra herkesin kadrosunu sayabileceği bir takım oluşturmayı hedefliyoruz," dedi.

Düzgün, bu sezonun çok kıymetli olduğunu ve sorumluluklarının arttığını kaydetti. "Bu kaygıları olumluya çevirmek için çalışıyoruz. Hedefimiz Süper Lig’de kalıcı, istikrarlı bir takım olmaktır," şeklinde konuştu.

Yeni Sezon ve Transfer Çalışmaları

Düzgün, yeni sezon için kadro planlamalarına başladıklarını ve 3-4 oyuncunun transferinde sona yaklaştıklarını belirtti. Amilton ile görüşmeler yaptığını ifade eden Düzgün, ligin en az harcayan takımlarından biri olduklarını vurguladı.

Güvendikleri ve karakterli oyuncularla transfer çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Düzgün, daha önce Ümit Milli Futbol Takımı’ndaki görevinden ayrılan Gökhan Gönül ile de görüştüklerini sözlerine ekledi.

Gençlerbirliği Kulübü Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki...

Gençlerbirliği Kulübü Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sohbet toplantısında basınla bir araya geldi. Başarıya nasıl ulaştıklarını anlatan Düzgün, Süper Lig'deki hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği Kulübü Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki...

Gençlerbirliği Kulübü Sportif Direktörü Ali Ekber Düzgün, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sohbet toplantısında basınla bir araya geldi. Başarıya nasıl ulaştıklarını anlatan Düzgün, Süper Lig'deki hedeflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

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