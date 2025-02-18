Gençlerbirliği'nin Süper Lig Yürüyüşü Hız Kesmeden Devam Ediyor

Gençlerbirliği, Son 8 haftada topladığı 20 puanla Süper Lig hedefini güçlendirdi. Genel menajer Düzgün, ivmeyi sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:49
Gençlerbirliği'nin Süper Lig Yürüyüşü Hız Kesmeden Devam Ediyor

Gençlerbirliği Süper Lig Hedefinde Kararlı

Trendyol 1. Lig'in güçlü ekiplerinden Gençlerbirliği, son haftalarda elde ettiği başarılı sonuçlarla adından sıkça söz ettiriyor. Genel menajer Ali Ekber Düzgün, "Hedefimiz, bir kez olsun teklemeden bu ivmeyi sezon sonuna kadar sürdürmek" diyerek takımın kararlılığını vurguladı.

Son 8 Haftada Olağanüstü Performans

Başkent ekibi, son 8 haftada 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak toplam 20 puan topladı. Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 mağlup eden Gençlerbirliği, puanını 43'e çıkararak Süper Lig iddiasını güçlendirdi ve 25. hafta sonunda ikinci sıradaki Solwie Energy Fatih Karagümrük ile arasındaki puan farkını sadece 3'e indirdi.

Trendyol 1. Lig'in Zorlukları

Düzgün, Trendyol 1. Lig'in Süper Lig'den çok farklı olduğunu belirtirken, "Puanlar birbirine çok yakın. İlk 2 takım doğrudan yukarı çıkacak, ancak play-off hedefi de takımların iddiasını korumasına olanak sağlıyor" dedi. Duran topların önemine dikkat çeken Düzgün, "Durağan bir oyunda beklenmedik anlarda gol atılabiliyor" şeklinde konuştu.

Transfer Sürecinde Stratejik Hamleler

Düzgün, transfer döneminde aldıkları kararları değerlendirerek, "Bazı oyuncularımızla yollarımızı ayırdık, ama bu hem onların hem de takımımız için isabetli kararlar oldu. Yeni transferler ile kadromuzu derinleştirmek gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

Takım Ruhuna Vurgu

Yeni oyuncuları takıma kazandıran Düzgün, bu oyuncuların hızlı uyum sağlamalarının takım ruhunun gücünü gösterdiğini vurguladı. Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ile kurdukları güven dolu ilişkinin de sürece olumlu katkı sağladığını belirtti.

Sonuç Olarak

Düzgün, "Son üç maçtır gördüğümüz performanslar hep ileriye dönük. Hedefimiz, bu ivmeyi sezon sonuna kadar sürdürebilmek. Gençlerbirliği, her ligde kalite katıyor ve Süper Lig'in de uzun süredir bize ihtiyacı var" diyerek sözlerini noktaladı.

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