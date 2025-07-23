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Gençlerbirliği'nin Yeni Yüzü Onyekuru İlk Antrenmanına Çıktı

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Henry Onyekuru, Ankara'da ilk antrenmanına katıldı. Takım, hazırlık çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 14:24
Gençlerbirliği'nin Yeni Yüzü Onyekuru İlk Antrenmanına Çıktı

Gençlerbirliği'nde Yeni Dönem Başladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Henry Onyekuru, başkent ekibinde ilk antrenmanına çıktı. Kulübün yaptığı açıklamada, Bolu kampını tamamlayarak Ankara'ya dönen Gençlerbirliği'nin bugünkü antrenmanına Onyekuru'nun da katıldığı belirtildi.

Kamp Süreci ve Hazırlık Maçları

Yeni sezon hazırlıkları için 17 Temmuz'da Bolu'da kampa giren Gençlerbirliği, son hazırlık maçını Iran ekiplerinden Tractor FC ile oynadıktan sonra Ankara'ya geri döndü. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen yenilenme antrenmanı, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı.

Onyekuru'nun Antrenman Programı

Nijeryalı oyuncu Onyekuru, takımından ayrı bir bireysel antrenman gerçekleştirerek form tutma yolunda ilerliyor. Kırmızı-siyahlılar, günün tek antrenmanına ısınmaya yönelik koordinasyon çalışması ile başladı. Hazırlık maçında forma giyen oyuncular, fitness salonunda yenilenme antrenmanı yaparken, az süre alan futbolcular ise 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmanı sürdürdü.

Antrenmanın sonunda minyatür kalelerle kurulu dar alanda çeşitli pas organizasyonları gerçekleştirildi. Gençlerbirliği, yeni sezon öncesinde takım uyumunu artırmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Henry Onyekuru, başkent ekibinde...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Henry Onyekuru, başkent ekibinde ilk antrenmanına çıktı. Nijeryalı oyuncu, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Henry Onyekuru, başkent ekibinde...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin yeni transferi Henry Onyekuru, başkent ekibinde ilk antrenmanına çıktı. Nijeryalı oyuncu, takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

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