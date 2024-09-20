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Gençlerbirliği, Pendikspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Pendikspor ile oynayacağı maça yoğun bir hazırlık süreci geçirdi. Antrenman detayları burada.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:22
Gençlerbirliği, Pendikspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği'nin Pendikspor Maçına Hazırlığı Tamamlandı

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yoğun bir antrenman süreci geçirdi.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra, sprint çalışması ve 5'e 2 pas organizasyonu ile devam eden seans, dar alanda çift kale maç ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Maç Bilgileri

Gençlerbirliği takımı, karşılaşmanın oynanacağı İstanbul'a hava yoluyla seyahat edecek. Pendik Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkent temsilcisi ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmanı sürdürdü.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkent temsilcisi ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmanı sürdürdü.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkent temsilcisi ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde antrenmanı sürdürdü.

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