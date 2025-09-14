Gençlerbirliği, Portekizli Kaleci Ricardo Velho'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Gençlerbirliği, Portekizli kaleci Mario Ricardo da Silva Velho'yu satın alma opsiyonuyla bir sezonluğuna kiraladı; imza törenine başkan Osman Sungur katıldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 18:11
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 18:11
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekizli kaleci Mario Ricardo da Silva Velho'yu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasına göre transfer son gün tamamlandı ve 27 yaşındaki Velho ile resmi sözleşme imzalandı.

İmza Töreni

İmza töreni Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Törene Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur da katıldı.

Kulüp açıklamasında, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattığımız kalecimiz Mario Ricardo da Silva Velho resmi sözleşmeye imza attı ifadesine yer verildi.

