Gençlerbirliği, Sakaryaspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği Sakaryaspor Maçına Hazırlanıyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Başkent ekibinden yapılan resmi açıklamada, takımın 6 Ocak Pazartesi günü oynayacağı Sakaryaspor karşılaşmasına yönelik antrenman programının planlandığı belirtildi.

Takım, hazırlıklarını tek antrenmanla sürdürürken, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından sahada gerçekleştirilen kısa değerlendirme toplantısının ardından, futbolcular ısınma koşusu ile antrenmana başladı. Isınmanın ardından, oyuncular saha içerisinde kurulan parkurlarda koordinasyon çalışmaları yaparak, çeşitli pas organizasyonları üzerinde çalıştı.

Antrenmanın son bölümünde ise kırmızı-siyahlı oyuncular, tam sahada taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi. Takım, Sakaryaspor ile yapacağı maç için formda ve hazır bir şekilde hazırlıklarını sürdürmektedir.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarına devam etti.