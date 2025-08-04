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Gençlerbirliği, Samsunspor Maçı için Hazırlıklara Başladı

Gençlerbirliği, Samsunspor ile oynayacağı maç öncesinde antrenmanlarına başladı. Taraftarlar etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 23:10
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 23:10
Gençlerbirliği, Samsunspor Maçı için Hazırlıklara Başladı

Gençlerbirliği, Samsunspor Maçının Hazırlıklarına Start Verdi

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Bu önemli maç öncesinde hazırlıklarına hız kesmeden devam eden kırmızı-siyahlılar, 58. TSYD Ankara Kupası'nda MKE Ankaragücü'nü mağlup etmenin moraliyle antrenmanlarına başladı.

İlk Antrenman Beştepe'de Yapıldı

Takım, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirdiği haftanın ilk antrenmanında, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Oyuncular daha sonra gruplar halinde çeşitli pas organizasyonlarına katılarak, yarı sahada oynanan çift kale maçla günü tamamladı.

Taraftarlara Özel Etkinlik

Gençlerbirliği, yeni sezon formalarının satışa sunulmasının ardından bir imza günü etkinliği düzenledi. Yaklaşık 300 taraftar, antrenman öncesinde teknik ekip ve oyuncularla bir araya gelerek forma imzalattı ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Kırmızı-siyahlı tarftarlar, antrenmanı tribünden izleyerek takımlarına destek oldular.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Osman Sungur ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı taraftarla birlikte tribünden takip etti.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın...

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın...

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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