Gençlerbirliği Seyfi Toprak Kıskanç ile 2+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Gençlerbirliği'nden Önemli İmza

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, futbol akademisi oyuncularından Seyfi Toprak Kıskanç ile 2+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Bu transfer, kulübün geleceğe dönük hedefleri açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

İmza Töreni Detayları

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza törenine sportif direktör Ali Ekber Düzgün ve gençlik gelişim programı sorumlusu Mehmet Kürşad Koca'nın katıldığı belirtildi. İmza töreninde, Seyfi Toprak Kıskanç'a başarılar dilendi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel sözleşmeye imza atan Seyfi Toprak Kıskanç'a 'hayırlı olsun' diyor, kırmızı-kara forma altında nice başarılar elde etmesini temenni ediyoruz," ifadelerine yer verildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, futbol akademisi oyuncularından Seyfi Toprak Kıskanç (solda) ile 2+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza törenine gençlik gelişim programı sorumlusu Mehmet Kürşad Koca (sağda) da katıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, futbol akademisi oyuncularından Seyfi Toprak Kıskanç (solda) ile 2+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza törenine gençlik gelişim programı sorumlusu Mehmet Kürşad Koca (sağda) da katıldı.