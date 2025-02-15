Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor Maçına Hazır

Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maça hazır. Cezalı oyuncusu bulunmayan takım, Eryaman'da sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 18:06
Gençlerbirliği, Siltaş Yapı Pendikspor Maçına Hazır

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. Hazırlıklarını tamamlayan başkent ekibi, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde oldukça verimli bir antrenman gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, antrenman sırasında koordinasyon ve çabukluk çalışmalarının yanı sıra 5'e 2 top kapma oyunu ve taktik organizasyonları üzerine yoğunlaştı. Özellikle duran top çalışmaları, maç öncesi stratejinin önemli bir parçası olarak öne çıktı.

Maç öncesi Gençlerbirliği'nde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavi sürecindeki Peter Etebo, Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere maça katılamayacak. Bu durum, takımın genel form durumu açısından olumlu bir tablo sunuyor.

Gençlerbirliği ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki mücadele, yarın saat 16.00'da Eryaman Stadı'nda başlayacak.

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