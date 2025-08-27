DOLAR
Gençlerbirliği, Süper Lig'de 'Seri Galibiyet' Sözü — Fenerbahçe Maçı Öncesi

Gençlerbirliği basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, kötü başlangıca rağmen seri galibiyetlerle çıkış sözü verip 31 Ağustos'taki Fenerbahçe maçına taraftarları davet etti.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 19:50
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 19:50
Trendyol Süper Lig'deki 3 maçını da kaybeden Gençlerbirliği'nde basın sözcüsü Aykut Çakmaklı, sezona arzu edilen başlangıcın yapılamadığını ancak kısa sürede çıkışa geçeceklerine inandıklarını açıkladı.

Çakmaklı'nın değerlendirmesi

31 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacakları lig maçı öncesi yaptığı yazılı açıklamada Çakmaklı, "İlk haftalarda yaşadığımız talihsiz hakem hataları ve bazı oyuncularımızın sakatlıkları nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu tablo, bizleri yıldırmaktan ziyade birbirimize daha sıkı kenetlemektedir. Teknik ekibimizin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir. Takımımıza katkı sağlayacak isimlerle kadromuzu güçlendirmek için girişimlerimiz devam etmektedir. İnancımız odur ki yakalayacağımız seri galibiyetlerle kısa sürede yükselişe geçecek ve Gençlerbirliğimizi hak ettiği noktaya taşıyacağız. Bu hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe karşılaşması, yalnızca sahada verilen bir mücadele değil aynı zamanda taraftarımızla bütünleşeceğimiz, kırmızı-siyah sevdamızı daha güçlü yaşayacağımız özel bir buluşma olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bilet fiyatları ve mali düzenleme

Eryaman Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayacakları maçın bilet fiyatlarıyla ilgili kamuoyunda yapılan değerlendirmeleri dikkate aldıklarını söyleyen Çakmaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezon başında kombine bilet alan taraftarlarımızın haklarını korumak, büyük maçlara olan yoğun ilgiyi kulüp bütçemize katkı sağlayacak şekilde yönetmek bizim önceliğimizdir. Bu düzenlemeler, kulübümüzün mali disiplinini korumak ve geleceğe yatırım yaparak daha güçlü bir Gençlerbirliği inşa etmek amacıyla yapılmaktadır."

Çakmaklı, Gençlerbirliği'nin futbolun güzellikleriyle anılmak isteyen köklü bir kulüp olduğunu hatırlatarak şu çağrıda bulundu:

“Taraftarımızın yüreğiyle yaptığı her tezahürat, oyuncularımızın sahada vereceği mücadeleye güç katmaktadır. Taraftarımızın inancı ve desteği, bizim en büyük motivasyon kaynağımızdır. Tüm taraftarlarımızı bu hafta sonu tribünlerde yerlerini almaya, kırmızı-siyah renklerimize güç vermeye davet ediyorum."

