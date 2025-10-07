Gençlerbirliği Taraftarları Beştepe'de: 'Genel Kurul' Çağrısı

Gençlerbirliği taraftarları, başkan değişikliğinin genel kurulla yapılmasını talep ederek Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplandı; saat 19.23'te Osman Sungur'un istifası duyuruldu.

Yayın Tarihi: 07.10.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 07.10.2025 21:10
Gençlerbirliği Kulübünde başkan değişikliğinin genel kurula gidilerek yapılması için taraftarlar tesislerde toplandı.

Kırmızı-siyahlı kulüpte genel kurula gidilmeden yönetim içinden birinin başkanlığa geçeceği iddiası üzerine yaklaşık 200 taraftar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne geldi.

Taraftarlar, saat 19.23'te tesis girişinde "genel kurul çağrısı" yapmaya hazırlanırken Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur'un istifa açıklaması kulübün sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Yeni başkanın genel kurul toplanmadan yönetim kurulu tarafından belirlenmesini istemeyen taraftarlar, "Mücadeleye devam", "Bu takım kimsenin çiftliği değil" sloganları attı.

Taraftar sözcüsünün okuduğu metinde şu ifadelere yer verildi:

"Hukuksuzluğa karşıyız. Kulübümüzün yönetimi, genel kurul iradesiyle şekillenir ve yine genel kurul iradesiyle değişir. 'Genel kurul ile gelen, genel kurul ile gider' ilkesi, Gençlerbirliği'nin temel taşıdır. Genel kurul dışında, bir başkan değişikliği dayatması, kabul edilemez bir hukuksuzluktur ve bu darbeye boyun eğmeyeceğiz. Hemen ve şimdi 'genel kurul' diyoruz."

Çevik kuvvet ekibi de tesis girişinde güvenlik önlemi aldı.

