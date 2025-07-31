Gençlerbirliği, Trabzonspor'dan Göktan Gürpüz'ü Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trabzonspor ile yaptığı anlaşmayla genç orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ü kadrosuna kattı. Kulübün resmi açıklamasına göre, 22 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna dek kiralık sözleşme imzalandı.

Göktan Gürpüz Kimdir?

Futbol kariyerine Almanya'nın Hamborn 07 kulübünde başlayan Göktan Gürpüz, ardından FC Schalke 04 ve Borussia Dortmund altyapılarında forma giydi. Son olarak Trabzonspor'a transfer olan genç yetenek, geçen sezonunu ise kiralık olarak Fatih Karagümrük'te geçirdi.

Gençlerbirliği taraftarları, Göktan'ın takıma katılmasıyla birlikte orta sahada daha dinamik ve yetenekli bir yapı kazanacaklarını umuyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ün (fotoğrafta) bonservisini kiraladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Göktan Gürpüz'ün (fotoğrafta) bonservisini kiraladı.