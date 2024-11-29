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Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği, Ümraniyespor ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 16:35
Gençlerbirliği, Ümraniyespor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Gençlerbirliği Hazırlıklarını Tamamlıyor

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde ısınma koşusu ve saha kenarına kurulu parkurlarda yapılan koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Antrenmanın ilerleyen bölümünde oyuncular, 5'e 2 top kapma oyunu ve ayak tenisi maçlarıyla enerjilerini artırdı.

Günün finalinde ise orta, şut ve gol organizasyonlarıyla antrenman sonland���. Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla tamamlayacak.

Maç Bilgileri

Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital...

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü deplasmanda Central Hospital Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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