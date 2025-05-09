Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor Maçına Hazır!

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Başkent ekibi, bu önemli mücadele öncesindeki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladı. Çabukluğa dayalı pilates toplarıyla oynanan eğlenceli oyun ile devam eden idman, taktik ve bireysel şut çalışmalarıyla sona erdi.

Takımda kart cezalısı oyuncu bulunmazken, tedavisi süren Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere maça katılamayacak. Geçtiğimiz hafta Sakaryaspor'u yenerek 2. sıraya yükselen Gençlerbirliği, Süper Lig'e doğrudan çıkmak için büyük bir avantaj elde etti.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.