Gençlerbirliği Yönetimi Açıklama Yaptı: Transfer Gecikmesi ve Eroğlu'na Destek

Gençlerbirliği yöneticileri basınla buluştu

Gençlerbirliği Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı ile yönetim kurulu üyeleri İsmail Geliç ve Hakan Kaynar, Ankara'da bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelerek kulübün mevcut durumu ve gelecek planları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çakmaklı: "Bu kötü günleri geride bırakacağız"

Aykut Çakmaklı, Süper Lig'e kötü başlangıç yaptıklarını kabul ederek, "Fikstür çekildiğinde yaptığımız değerlendirmelerde daha farklı bir tablo bekliyorduk. Ancak bu durumun belli başlı nedenleri var. Yönetim olarak sorumluluğumuzun sonuna kadar farkındayız ve bunu üstleniyoruz. Transferlerde geç kalındı, kadro yapılanması zamanında tamamlanamadı." ifadelerini kullandı.

Çakmaklı, karamsar olmadıklarını vurgulayarak, "Lig uzun bir maraton, daha çok şey değişebilir. Biz, Türkiye'nin en büyük camialarından biriyiz, 103 yıllık bir çınarız. Bu zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Taraftarlarımıza şu mesajı veriyoruz; Gençlerbirliği, bu kötü günleri geride bırakacak, seri galibiyetlerle hak ettiği yere ulaşacaktır. Süper Lig'in takımı olduğumuzu, bu ligde kalıcı olacağımızı göstereceğiz. Kimsenin aklında en ufak bir şüphe kalmasın." dedi.

Transfer gecikmesinin nedeni: Uzayan kongre süreci

Çakmaklı, transfer sürecindeki gecikmenin temel nedeninin genel kurul ve seçim sürecinin uzaması olduğunu belirtti: "Kongrede üç aday çıktı ve kongre 9,5 saat sürdü. Sanki Süper Lig'den düşmüş bir takımın kongresi gibiydi, oldukça sert geçti. Başkanımız da kibar ve beyefendi biri olduğu için, 'Arkadaşlar, ben başkan seçilmeden transfer sürecini başlatmayacağım.' dedi. Nedenini sorduğumuzda, 'Önce başkanlığı alalım, yönetimi oluşturalım, sonra transfere başlayalım.' dedi. Dolayısıyla, transfer sürecindeki gecikmenin en önemli nedeni, seçim sürecinin uzaması ve farklı adayların ortaya çıkmasıydı."

Maç performansı ve teknik heyete destek

Çakmaklı, takımın Çaykur Rizespor maçındaki oyunundan umut duyduklarını ifade ederek, "5'te 0 ile başladık, en kötü başlangıcımız. Ama biz hala hocamızın arkasındayız, ikas Eyüpspor maçında da takımımızın başında. Hocamız, futbolcularımız ve yönetim kurulumuz, hep beraber kenetlendik. Çaykur Rizespor maçındaki futbol bize umut verdi. Son dakika kaçırdığımız penaltıyla puanı kaybettik. ikas Eyüpspor maçıyla yükselişe geçeceğimizi, bu kenetlenme ve doğru oyunla 3 puanlara ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

"Transfer yasağı söz konusu değil"

Çakmaklı, kulüpte şu anda transfer yasağı bulunmadığını belirterek, Başkan Osman Sungur ve yönetim kurulu üyelerinin maddi fedakarlıklar yaptığını ve amaçlarının kulübün sürekliliğini sağlayacak bir ekonomik düzen kurmak olduğunu söyledi.

Sportif direktör değişimi ve gerekçeleri

Çakmaklı, Sportif Direktör Ali Ekber Düzgün'ün ayrılığına ilişkin açıklamada bulundu: "Transfer sezonunun başından son 10 gününe kadar Ali Ekber Bey birinci yetkiliydi. Sonrasında başkanın talimatıyla bazı yöneticilerin de sürece dahil olacağını söyledikten sonra Ali Ekber Bey istifa etti. Bizim yaptığımız açıklamada da kimsenin aklında bir soru işareti uyanmasın. Orada 4'te 0 almış bir takım var, sportif anlamda başarısız. Finansal anlamda da bizi zorlayacak, gelecekte Gençlerbirliği'ni zorlayacak bütçeli transferlerin yapılması... Hatalı kararlardan dolayı Ali Ekber Bey'in de yaptığı istifayı kabul ettik."

İsmail Geliç: "Scout ekibimiz maalesef yok"

Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Geliç, transfer sürecinde başlangıçta sorumlu kişinin Ali Ekber Düzgün olduğunu belirterek, Franco Tongya transferine kadar sürecin öyle yürüdüğünü söyledi. Geliç, "Scout ekibimiz maalesef yok. Belki sorunların bir kısmı da bundan kaynaklanıyor. O anlamda kurumsallaşamamış bir kulüp olduğumuz için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde, bunların oluşturulmasıyla ilgili ciddi çalışmalar yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Geliç, kulübün planlamalarında sorun olduğunu kabul ederek, ocak ayında 2-3 transfer yapma ihtiyacı olduğunu ve Anadolu kulüplerinin oyuncu satarak gelir elde etmesi gerektiğini vurguladı. Transfer bütçesinin yaklaşık yüzde 30-40 civarında aşıldığını belirten Geliç, Adama Traore'nin Suudi Arabistan kulübüne bonuslarla birlikte 1,7 milyon avroya kiralandığını ve bunun kulübe kaynak sağladığını aktardı.

Geliç, Ricardo Velho'yu "fırsat transferi" olarak gördüklerini, ayrıca teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na dönem dönem haksızlık yapıldığını ancak yönetimin istikrar için hocaya güvendiğini söyledi. Moussa Kyabou ve Peter Etebo'nun lisanslarının sakatlıkları nedeniyle dondurulduğunu; Nalepa ve Popa ile ilgili kararların ise performans ve davranış kaynaklı olduğunu belirtti.

Genel değerlendirme: Toplantıda yönetim, transfer sürecindeki gecikmeyi ve planlama eksiklerini kabul ederken, mali disiplin ve kurumsallaşma adımlarının öncelik olduğu; teknik heyete ise yönetim desteğinin devam edeceği mesajı verildi.

Gençlerbirliği yönetim kurulu üyeleri Aykut Çakmaklı (ortada), İsmail Geliç (solda) ve Hakan Kaynar (sağda), Ankara'da bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi.