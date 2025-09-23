Gençlerbirliği, Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını Beştepe'de sürdürdü

Gençlerbirliği, 28 Eylül'de Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Beştepe'de kondisyon ve pas çalışmalarıyla devam etti; iki futbolcunun doğum günü kutlandı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:10
Trendyol Süper Lig 7. hafta öncesi taktik ve kondisyon çalışması

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına yoğun şekilde devam ediyor. 28 Eylül Pazar günü Kayseri'de oynanacak mücadele öncesi başkent ekibi, bir günlük iznin ardından çalışmalarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde tekrar başladı.

Antrenmanı teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sürdüren kırmızı-siyahlılar, hazırlıklara ısınma amaçlı koordinasyon çalışmasıyla başladı. Ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları yapıldı ve idman, yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan takım içinde keyifli anlar da yaşandı. Geçen günlerde 26 yaşına giren Tom Dele-Bashiru ile 17 yaşına basan Yiğit Hamza Aydar için antrenman öncesi sahada doğum günü pastası kesilerek kutlama yapıldı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde devam etti. Antrenmanda, Henry Onyekuru (solda) da yer aldı.

