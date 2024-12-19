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Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

Gençlerbirliği, Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Teknik Direktör Recep Karatepe açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:57
Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

Gençlerbirliği Ziraat Türkiye Kupası'na Veda Etti

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olarak kupaya veda etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Recep Karatepe, erken gol yemelerinin kendileri üzerinde olumsuz bir etki yarattığını belirtti.

Karatepe: "Lige Konsantre Olmak İstiyoruz"

Karatepe, "Açıkçası devam etmek isterdik ama bu maçlarda gol yedikten sonra tek kale maç da yapsan skoru bulmak zor oluyor. Lige konsantre olarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerinde bulundu. Ayrıca, Kasımpaşa'nın gruplara kalmasının ardından, onlara tebrik etti.

Kasımpaşa'nın Genç Takımı Başarıyla Yükseldi

Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü Taner Yapağıcı, U19 takımlarıyla maça çıktıklarını ve bu başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Yapağıcı, "Buraya U19 takımımızla geldik. Bunun için bize güvenen başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çocuklar da yüzünü kara çıkarmadı" dedi.

Bu önemli karşılaşma, iki takım için de genç oyuncuların gelişimine katkı sağlarken, Gençlerbirliği'nin gelecek planlarının altını çizerken, Kasımpaşa'nın Akademi politikalarının da ne kadar başarılı olduğunu ortaya koydu.

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