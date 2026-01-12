GençLig 2026 Lansmanı İstanbul’da: 81 İl, 60 Bin Genç Hedefi

GençLig 2026 lansmanı Volkswagen Arena’da gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 81 ilde yürütülen GençLig projesinin 2026 lansmanı İstanbul Maslak’taki Volkswagen Arena’da düzenlendi. Programa; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Valisi Davut Gül, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Etkinlikte ayrıca futbol dünyasından çok sayıda isim yer aldı: Arda Turan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Mesut Özil, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Yakup Sivri, Necati Ateş, Mehmet Aurelio, Ümit Karan, Mehmet Topal, Emir Dağlı, Taylan Oran ve daha birçok ünlü futbolcu; spor yorumcusu Ertem Şener, hakem Halil Umut Meler ile teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman törende yer aldı.

Bilal Erdoğan: "Büyük futbol kulüplerimizin scout ekipleri de turnuvayı takip edecek"

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan şunları söyledi: "Bugün Gençlig’in tanıtımını yapacağız. Geçtiğimiz yıl da çok başarılı bir şekilde organize edilmişti. Türkiye’nin her köşesinden 20 bin lise öğrencisi farklı konumlarda futbol turnuvalarında yarıştılar. Bu sene daha da fazla katılımla bu organizasyonu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu yıl farklılık olarak büyük futbol kulüplerimizin scout ekipleri de turnuvayı takip edecek. Bu etkinliği destekleyen tüm yöneticilere, emekli olmuş ve aktif olarak futbol oynayan kardeşlerimize Bakanımıza ve Montella Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle futbolun bizi birleştiren, aramızdaki farklılıkları aşmamızı sağlayan özelliklerini hatırlamamıza vesile olsun."

Osman Aşkın Bak: "Sporun tabana yayılması için çaba sarf ediyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Gençleri spora alıştırma ve yönlendirme konusunda önemli bir turnuva. Katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Kötü alışkanlıklardan uzak durmayan herkesi de tesislerimize spor yapmaya davet ediyoruz. Türkiye’de bir spor tesisi devrimi yaşanmıştır. Ülkemizin artık dünya standartlarına sahip pek çok tesisi var. Gençlerimizi sahalarda görmek istiyoruz. Biliyorsunuz, Avrupa 2036 Şampiyonası’nı ülke olarak organize edeceğiz. Tesisleriyle hazır bir ülke olma yolunda ilerliyoruz. Sporun tabana yayılması için çaba sarf ediyoruz. Spor her zaman birleştirici kimliğiyle ön planda olmuştur. İnşallah Milli Takımımız da elemeleri geçerek Dünya Kupası’na katılacak. Tüm gençleri turnuvaya davet ediyoruz ve emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum."

İbrahim Hacıosmanoğlu: "Gençliğe ve genç oyunculara önem vermemiz gerekiyor"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise temiz futbol vurgusu yaparak, "Bu sene turnuvada 60 bine yakın geç kardeşimizin katılım sağlayacağını öğrendik. Bu çok önemli bir sayı. Hem kulüp hem de milli takım hocalarımız da bu işin içindeler. 60 bin gencimizin içinden 60 yetenekli kardeşimizi çıkarabilirsek bile çok büyük katkısı olur. Futbolumuzdaki temiz futbol harekatından dolayı takımlarımızdan birçok oyuncu gitti ama onların yerine genç oyuncularımız var. Demek ki gençliğe ve genç oyunculara önem vermemiz gerekiyor. Ne kadar gencimizi bu tarz turnuvalarla sporun içine çekersek o kadar iyi bir iş yapmış oluruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İbrahim Beşinci: "Şehitlerimize rahmet Filistin’e destek sezonu"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci lansman konuşmasında, projenin ruhuna ve hedeflerine değindi: "Birçok futbolcumuz bu anlamlı projeye katkı sağlamak üzere buraya geldi. Türkiye geneli liseler arası futbol turnuvamızı bugün başlatıyoruz. Projemizin bu yılki mottosunu, unutulmaz davamız ve derdimiz olan Filistin hakkında seçtik; ‘Şehitlerimize Rahmet Filistin’e Destek Sezonu’ olarak belirledik. Türkiye’nin dört bir yanında 8 ay boyunca, önce illerde finaller, sonra bölge finalleri ve son olarak Türkiye finali gerçekleştirilecek. Buradan 3 büyük spor başkanımıza da bilhassa teşekkür ediyorum. Çünkü bu projede yer alan yetenekli gençleri profesyonel futbol hayatına kazandıracaklar. Bizler de Türkiye Gençlik Vakfı olarak, Türkiye’nin gençliği olarak gençlerin enerjisini sporun birleştirici gücüyle bir araya getirerek ülkemize faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz. Geçen yılki GençLig projemizde yaklaşık 20 bin gencimiz mücadele etmişti. Önümüzdeki yıllarda ise hedefimiz 60 binin üzerinde gence ulaşmak. Projemize tüm liseli gençlerimizi bekliyoruz".

