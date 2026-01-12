GençLig 2026 Lansmanı İstanbul’da: Ünlülerin Katıldığı Gösteri Maçı 8-8 Berabere

GençLig 2026 lansmanı İstanbul’da yapıldı; ünlü isimlerin katıldığı gösteri maçı 8-8 sona erdi. Turnuva ödülleri ve son başvuru tarihi açıklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 18:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 18:27
GençLig 2026 Lansmanı İstanbul’da: Ünlülerin Katıldığı Gösteri Maçı 8-8 Berabere

GençLig 2026 Lansmanı İstanbul’da Gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde yürütülen GençLig projesinin 2026 lansmanı İstanbul’da gerçekleştirildi. Lansman programı kapsamında protokol üyeleri ve spor dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Lansman Programı ve Gösteri Maçı

Programda; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Valisi Davut Gül, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile diğer protokol üyeleri yer aldı.

Etkinlikte ayrıca futbolcular Arda Turan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Mesut Özil, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Necati Ateş, Mehmet Aurelio, Ümit Karan, Mehmet Topal, Emir Dağlı, Taylan Oran başta olmak üzere birçok ünlü sporcu, spor yorumcusu Ertem Şener, hakem Halil Umut Meler ve teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman katıldı. Daha sonra protokol üyeleri ve ünlü isimlerin yer aldığı gösteri maçı düzenlendi; karşılaşma 8-8 eşitlikle sona erdi.

Turnuva Ödülleri ve Başvuru Bilgileri

GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası "Şehitlerimize Rahmet Filistin’e Destek Sezonu" kapsamında dereceye giren takımlara ödüller verilecek. Birinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 25 bin TL, ikinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 20 bin TL, üçüncü takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına ise kişi başı 15 bin TL ödül takdim edilecek.

TÜGVA tarafından hayata geçirilen GençLig projesine son başvuru tarihi 2 Mart 2026 olarak açıklandı.

GENÇLİG 2026 LANSMANINDA ÜNLÜ İSİMLERİN KATILIMIYLA GÖSTERİ MAÇI DÜZENLENDİ

GENÇLİG 2026 LANSMANINDA ÜNLÜ İSİMLERİN KATILIMIYLA GÖSTERİ MAÇI DÜZENLENDİ

GENÇLİG 2026 LANSMANINDA ÜNLÜ İSİMLERİN KATILIMIYLA GÖSTERİ MAÇI DÜZENLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Medicana'da Taner Atik İmza Töreniyle Göreve Başladı
2
Galatasaray’ın Fethiyespor Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı — Ziraat Türkiye Kupası
3
GençLig 2026 Lansmanı İstanbul’da: Ünlülerin Katıldığı Gösteri Maçı 8-8 Berabere
4
Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı Maçı İçin Hazırlıklara Başladı
5
Volkan Demirel: Spor Gençlerin Karakterini ve Özgüvenini Yükseltir
6
Ertan Torunoğulları: Fenerbahçe GençLig 2026 Lansmanında Gençlere Destek Veriyor
7
GençLig 2026 Lansmanı: 81 İlde 60 Bin Öğrenciye Ulaşan Organizasyon

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları