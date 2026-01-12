GençLig 2026 Lansmanı İstanbul’da: Ünlülerin Katıldığı Gösteri Maçı 8-8 Berabere

GençLig 2026 Lansmanı İstanbul’da Gerçekleştirildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) iş birliğiyle 81 ilde yürütülen GençLig projesinin 2026 lansmanı İstanbul’da gerçekleştirildi. Lansman programı kapsamında protokol üyeleri ve spor dünyasından çok sayıda isim yer aldı.

Lansman Programı ve Gösteri Maçı

Programda; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, İstanbul Valisi Davut Gül, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile diğer protokol üyeleri yer aldı.

Etkinlikte ayrıca futbolcular Arda Turan, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Mario Jardel, Mesut Özil, Tuncay Şanlı, Hasan Kabze, Necati Ateş, Mehmet Aurelio, Ümit Karan, Mehmet Topal, Emir Dağlı, Taylan Oran başta olmak üzere birçok ünlü sporcu, spor yorumcusu Ertem Şener, hakem Halil Umut Meler ve teknik direktörler Rıza Çalımbay ve Hikmet Karaman katıldı. Daha sonra protokol üyeleri ve ünlü isimlerin yer aldığı gösteri maçı düzenlendi; karşılaşma 8-8 eşitlikle sona erdi.

Turnuva Ödülleri ve Başvuru Bilgileri

GençLig Liseler Arası Futbol Turnuvası "Şehitlerimize Rahmet Filistin’e Destek Sezonu" kapsamında dereceye giren takımlara ödüller verilecek. Birinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 25 bin TL, ikinci takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına kişi başı 20 bin TL, üçüncü takımın tüm oyuncularına ve danışman hocalarına ise kişi başı 15 bin TL ödül takdim edilecek.

TÜGVA tarafından hayata geçirilen GençLig projesine son başvuru tarihi 2 Mart 2026 olarak açıklandı.

