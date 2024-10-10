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Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu Siirt'te Gençlerle Buluştu

Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle buluşarak projeleri değerlendirdi ve spor tavsiyeleri verdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:06
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 17:24
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu Siirt'te Gençlerle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Siirt'te Gençlerle Bir Araya Geldi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Siirt'te gençlerle buluştu. Siirt Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından duyurulan buluşma, gençlik ve spor yatırımlarının yanı sıra gençler için yapılacak projelerin masaya yatırıldığı bir ziyaret ile başladı.

Valilik Ziyareti ve Proje Değerlendirmesi

Eminoğlu, öncelikle Siirt Valisi Kemal Kızılkaya'yı makamında ziyaret etti. İkili, Siirt'te gerçekleştirilmesi planlanan gençlik ve spor projeleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Gençlik Merkezi Atölyeleri Ziyareti

Valilik ziyaretinin ardından, Eminoğlu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde çeşitli atölyeleri gezdi. Burada genç sporcu ve kursiyerlere yönelik spor ve eğitimle ilgili değerli tavsiyelerde bulundu.

Bu buluşmalar, gençlerin spor alanındaki gelişimini desteklemek ve onlara yönelik projeleri hayata geçirmek adına atılan önemli adımlar arasında yer alıyor.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sağda), Siirt'te gençlerle bir araya geldi....

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sağda), Siirt'te gençlerle bir araya geldi. Eminoğlu ve Siirt Valisi Kemal Kızılkaya (solda), gençlerin taleplerini dinledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sağda), Siirt'te gençlerle bir araya geldi....

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sağda), Siirt'te gençlerle bir araya geldi. Eminoğlu ve Siirt Valisi Kemal Kızılkaya (solda), gençlerin taleplerini dinledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sağda), Siirt'te gençlerle bir araya geldi....

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sağda), Siirt'te gençlerle bir araya geldi. Eminoğlu ve Siirt Valisi Kemal Kızılkaya (solda), gençlerin taleplerini dinledi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sağda), Siirt'te gençlerle bir araya geldi....

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu (sağda), Siirt'te gençlerle bir araya geldi. Eminoğlu ve Siirt Valisi Kemal Kızılkaya (solda), gençlerin taleplerini dinledi.

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