Gençlik ve Spor Bakanı Bak, GSB Spor Okulları'nın Açılışını Yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın açılış törenine katıldı. Tören, Bahçelievler Stadı'nda yapıldı. Bakan Bak'ın yanı sıra Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da etkinlikte yer aldı.

Velilere Seslendi: Tesisleriniz Hazır!

Açılışta konuşan Bakan Bak, velilere hitap ederek, "Bütün tesislerimiz sizler için hazır. Hep beraber bu yazı hareketli geçireceğiz. Anneler ve babalar, çocuklarını bu spor okullarına getirsin. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, GSB Spor Okulları'nı başlatmış bulunuyoruz. Milyonlarca çocuğumuz, bu okullarda eğitim alacak ve arkadaşlık kuracak," dedi.

Gençlerin Korunması ve Sporun Önemi

Bakan Bak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmanın hedefleri arasında olduğunu vurguladı: "Evde spor yapan bir çocuğu düşünün. Çok başarılı ve madalyalar alıyor. Evde herkes sevinçli. Diğer tarafta uyuşturucu kullanan bir genç ise kendisine ve ailesine zarar veriyor. Bizim görevimiz, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Sporun, toplum üzerindeki etkisini görmemiz lazım. Eğer siz çocuklarınızla konuşmazsanız, başkaları onu dinler ve kötü alışkanlıklara yöneltir. Lütfen çocuklarınızı dinleyin. Bu iletişim çok önemli."

Türkiye'de Spor Devrimi

Bakan Bak, Türkiye'nin bir spor devrimi yaşadığını belirtti ve şöyle konuştu: "Uluslararası başarıları hepimiz görüyoruz. Bu yüzden sizi spor yapmaya ve izlemeye davet ediyoruz. Türkiye'de 600 tane Gençlik Merkezi var. Aileler, çocuklarını yazın buraya getirsin. Müzik, sanat, tiyatro ve dijital kodlama derslerine herkesi bekliyoruz. Bu yazı boş geçirmeyelim."

Gaza'nın Durumu Üzerine Düşünceler

Bakan Bak, konuşmasında Gazze'de yaşanan zulme de değinerek, "Oradaki zulmü unutmamalıyız. Çocuklar uyurken sessiz kalınır, çocuklar katledilirken sesimizi yükseltmemiz lazım. Bu sesi yükselten Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milleti var. Bu yüzden lütfen Gazze'yi ve İsrail'in zulmünü unutmayalım. Zalimin karşısında hep dik duracağız. Mazlumun yanında olacağız. Türk gençleri olarak her zaman zalimin karşısında olacağız," ifadelerini kullandı.

Başkan Bahadır'ın Değerlendirmeleri

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise, tüm kişileri spor yapmaya teşvik ettiklerini belirterek, "Çocukluktan itibaren herkesin bir spor bilinci olması lazım. Spor, sizin sadece kas gücünüzü artırmaz. Spor, sizin beyin kapasitenizi de artırır. Gençlerin spor, eğitim, sanat ve vicdan ile büyümesi lazım," diye konuştu.

Programın sonunda gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerde Bakan Bak, basketbol topu çevirip çocuklarla birlikte mini golf ve langırt oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın Bahçelievler Stadı'ndaki açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları'nın Bahçelievler Stadı'ndaki açılış törenine katılarak konuşma yaptı.