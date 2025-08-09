DOLAR
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye Karate Premier Ligi Müsabakalarını İzledi

Osman Aşkın Bak, Türkiye Karate Premier Ligi Rıdvan Gümüş Etabı'nda sporun birleştirici gücünü vurguladı ve 'terörsüz Türkiye' için birlikte çalışacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 11:29
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye Karate Premier Ligi Müsabakalarını İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye Karate Premier Ligi Rıdvan Gümüş Etabı'nı İzledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Karate Federasyonu tarafından Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi Rıdvan Gümüş Etabı müsabakalarını izledi. Burada sporun birleştirici gücüne dikkat çeken Bakan Bak, 46 ilden gelen 1033 sporcunun katıldığı şampiyonanın önemini vurguladı.

Sporun Gücü ve Geleceği

Bakan Bak, yaptığı konuşmada, "Büyüyen, gelişen Türkiye'yi seviyoruz. Ülkemizi, bayrağımızı seviyoruz. 'Terörsüz Türkiye' için hep beraber çalışacağız. Türk sporunun başarıya koşması için de birlikte çalışmalıyız" dedi. Ayrıca, sporun gençler üzerindeki pozitif etkisini vurgulayarak, "Karate, gerçekten disiplin ve saygıyı öğretirken, insan hayatında önemli bir süreç sunuyor" şeklinde ifadelerde bulundu.

Önemli Yatırımlar ve Projeler

Bakan Bak, Diyarbakır'da yapılan spor tesislerinin önemine dikkat çekerek, "Dünyanın en modern tesislerine sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk sporuna yaptığı yatırımlar herkes tarafından biliniyor ve bu yatırımlar devam ediyor" dedi. Diyarbakır'da 2 bin kişilik bir öğrenci yurdu ve çeşitli spor tesislerinin yapımının sürdüğünü belirten Bak, bu yılın sonunda yaklaşık 3.5 milyar lira değerinde spor yatırımı yapılacağını ifade etti.

Birlikte Başarıya Yürüyüş

“Terörsüz Türkiye” sürecinin başarılı olması için çalışacaklarını belirten Bak, sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanacaklarını vurguladı. "Diyarbakır'ın gençlerini de şampiyonluklarla süsleyeceğiz. Hep birlikte ülkemizin bayrağını dalgalandıracağız. Spor camiası olarak gençlerimizi salonlara ve havuzlara getireceğiz" dedi.

Bakan Bak, müsabakalarda aldığı derecelerle öne çıkan sporculara madalyalarını takdim etmek üzere protokol üyeleriyle birlikte sahneye çıktı. Bu anlamlı organizasyonda yer alan tüm katılımcılara teşekkür eden Bakan Bak, Türk sporunun geleceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Karate Federasyonunca Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Karate Premier Ligi Rıdvan Gümüş Etabı müsabakalarını izledi.

