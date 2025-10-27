Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u Ziyaret Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret ederek Türk sporu ve gençler için iş birliği mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 20:37
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 20:37
Ziyarette iş birliği vurgusu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Bakan Bak, NSosyal medya hesabından paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'u ziyaret ettik. Türk sporu ve gençlerimiz için iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. Misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Paylaşımla, iki bakan arasında Türk sporu ve gençler için sürdürülen iş birliği bir kez daha vurgulandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sağda), Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u (solda) ziyaret etti.

