DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.453.035,62 0,37%

Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Maç Sonuçları: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Geosis Boluspor ve Ankara Keçiörengücü'nün 1-1 berabere kaldığı maç sonrası teknik direktörlerden değerlendirmeler geldi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:49
Geosis Boluspor - Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Maç Sonuçları: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında meydana gelen Geosis Boluspor ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşılaşması 1-1 sona erdi. Boluspor'un Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Bu ligde alınan her puan çok değerli" ifadesini kullanarak, aldıkları beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Kahraman, basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Keçiörengücü'nün bazı yönleriyle zor bir rakip olduğunu belirtti. "Onlar, koşu ve savunmayı en iyi yapan takımlar arasında yer alıyor. Bu nedenle maça hazırlanırken bu faktörleri göz önünde bulundurduk" dedi.

İlk yarıda takımlarının pozisyon üretemediğine dikkat çeken Kahraman, "Alanları çok iyi kapattılar. Pas trafiğimizi geliştiremedik. Ön alan baskısını ilk yarıda gerçekleştiremedik ve bu durum rakibin üstününe sebep oldu" şeklinde konuştu.

İkinci yarıda oyuncularına daha tempolu oynamaları gerektiğini söylediğini aktaran Kahraman, "Rakip 10 kişi kalınca avantaj sağladık. Ancak rakip, savunma açısından oldukça disiplinliydi. Pas trafiğimizi hızlandırmaya çalışırken, kenardan gelişen bir atakla golü bulduk" şeklinde açıklamada bulundu. Beraberliği tatmin edici bulmadığını belirten Kahraman, "Kazanmamız gereken bir maçı berabere bitirdik. Kaybettiğimiz iki puanı deplasman için telafi etmek istiyoruz" dedi.

Ankara Keçiörengücü cephesinde ise Teknik Direktör Erkan Sözeri, Boluspor'un koşu ve mücadele gücünü vurguladı. Maçın ilk yarısında net pozisyonlar yakaladıklarına ancak bunları değerlendirmelerinin gerektiğini kaydetti.

İkinci yarıda 10 kişi kaldıktan sonra defansif bir strateji benimsediklerini belirten Sözeri, "Bir puana çok da sevinemiyoruz. Oyuncularım da bunun üzüntüsünü yaşıyor" dedi. Ligde her maçın önemine değinen Sözeri, "Kimlerin play-off oynayacağı veya düşme tehlikesi yaşayacağı belli değil. Her puanın değeri yüksek. Yenilmeden bu maçı tamamladık diyelim, bardağın dolu tarafına bakalım" şeklinde konuştu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Geosis Boluspor ile 1-1 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat...

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Geosis Boluspor ile 1-1 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Erkan Sözeri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Geosis Boluspor ile 1-1 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat...

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Geosis Boluspor ile 1-1 berabere kalan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün Teknik Direktörü Erkan Sözeri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Roma, Venezia'yı Tek Golle Geçti
2
Fenerbahçe, Alanyaspor'u İlk Yarıda 2-0 Geçti
3
Türk Telekom, Semt 77 Yalovaspor'u Zor Dağıldı: 96-93
4
Nesine 3. Lig 19. Hafta Maçları Tamamlandı
5
2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türk Bayrağını Kaan Önol ve Havvanur Taşıyacak
6
Ankara'da Modern Pentatlonda Ulusal Sıralama ve Gelişim Yarışları Gerçekleşti
7
Kocaelispor, Rigoberto Rivas ile Anlaştı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!