Giovanni van Bronckhorst: "Beşiktaş İyi Bir Performans Gösterdi"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Açıklamaları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek sahasında önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, sahada enerjik ve istekli bir takım gördüğünü belirtti.

Başarı İçin Reaksiyon Önemli

Van Bronckhorst, "Zor bir başlangıç oldu. Ancak gösterdiğimiz reaksiyon önemliydi. İlk yarıda daha fazla gol atabilirdik. Rakip 10 kişi kaldığında daha çok kontrol bizim elimizdeydi. Hızlı ve güçlü bir takım olmamız, oyuna sonradan giren futbolcuların da katkı vermesiyle birleşti." dedi.

Taraftarın Enerjisi Önemli

Tüpraş Stadı'ndaki atmosferden memnun kalan Hollandalı teknik adam, "Taraftarı arkanızda hissetmek çok değerlidir. Bu enerjiyi her maç almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Defans Hattında Gelişme Gerekiyor

Karşılaşmada 2 gol yemeleri üzerine Van Bronckhorst, "Savunmamızı geliştirmeliyiz. İki gol yemek bizim için kabul edilebilir bir durum değil." diyerek takım savunmasına dair eleştiride bulundu.

Türkiye’de Futbol Tutkusu

49 yaşındaki teknik direktör, "Türkiye'deki futbol tutkusunu görmekten memnunum. Her maç benim için bir deneyim ve bu beni güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Hedefleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Lugano ile oynayacakları play-off maçı öncesi "Lugano iyi bir takım. İki maçı da iyi değerlendirip tur atlamak istiyoruz\. Hedefimiz bu." şeklinde açıklamada bulundu.

Transfer Çalışmaları Devam Ediyor

Son olarak, transfer süreçlerine de değinen Van Bronckhorst, "En iyi kadroyu oluşturmak için çalışıyoruz. Transfer dönemi sona erdiğinde en iyi kadroyu kurmayı hedefliyoruz." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Beşiktaş ile Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Beşiktaş ile Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Beşiktaş ile Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Beşiktaş ile Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Beşiktaş ile Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.