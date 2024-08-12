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Giovanni van Bronckhorst: "Takımın Kalitesini Gördük"

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Samsunspor galibiyetini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 01:34
Giovanni van Bronckhorst: "Takımın Kalitesini Gördük"

Beşiktaş’ın Samsunspor Başarısı

Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunun ilk maçında Beşiktaş, Samsunspor'u 3-1 mağlup ederek sezonu galibiyetle açtı.

Giovanni van Bronckhorst'un Açıklamaları

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, galibiyetin önemine dikkat çekti.

Bronckhorst, "Zor bir maç oynadık. Sezonun ilk maçında galip gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bu yüzden sonuçtan memnunum. Maç boyunca bazı zorluklarla karşılaştık." dedi.

Takımın Kalitesinden Bahsetti

Hollandalı teknik adam, pas ve topa sahip olma konusunda zaman zaman "güvensizlik" yaşandığını belirttikten sonra, "Ama takımımızın kalitesini gösteren anlar yaşandı. Semih'in pasıyla gelen Rafa'nın golü ve duran toptan bulduğumuz ikinci gol, takımın kalitesini ortaya koydu. İkinci yarıda ritmimizi bulmakta zorlandık ama değişikliklerle daha iyi bir görüntü yakalamaya çalıştık." şeklinde konuştu.

Gelecek Maç ve Zeminin Durumu

Geçtiğimiz maçtan edindiği derslerin olduğunu vurgulayan Bronckhorst, "Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağız. Taraftarımızın önünde daha iyi bir zemin şartlarında mücadele edeceğiz. Bugün zor şartlarda galip gelmek önemliydi." ifadelerini kullandı.

Odaklanma Vurgusu

Son olarak, her koşulda başarılı olmaları gerektiğini belirten Bronckhorst, "Zeminin kalitesinin daha iyi olmasını beklerdim. Bununla ilgili şikayet etmeyeceğim; benim işim takıma ve saha içindeki ihtiyaçlara odaklanmak." diyerek sözlerini tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Giovanni...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Giovanni...

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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