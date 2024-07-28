Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Giresun'da 2024 Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Coşkusu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen Petlas Türkiye Off-Road şampiyonasının 3. ayağı gerçekleşti ve kazananlar belli oldu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 23:11
Giresun'da 2024 Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Coşkusu

Giresun'da Off-Road Yarışları Rüzgar Gibi Geçti

2024 Petlas Türkiye Off-Road şampiyonası, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Akbudak mahallesindeki bu heyecan verici organizasyona 24 araç katılım gösterdi.

Kategorilerde Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarış sonucunda çeşitli kategorilerde şampiyonlar belirlendi. SSV kategorisinde Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit birinci olurken, S2 kategorisinde Oğuzhan Türkvatan ve Hüseyin Hasret Yılmaz öne çıktı. S3 kategorisinde ise Yakup Çimiç ile Adem Paç birincilik elde etti. S4 kategorisinde ise Guiseppe Simone Agazzi ve Fatih Deveci ödül aldı. Genel klasmanda ise Mehmet Demirel ve Fatih Deveci zirvede yer aldı.

Başkan Şentürk'ten Önemli Mesajlar

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, bu tür organizasyonların ilçeye önemli bir katma değer sağladığını belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl bölgesel bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Bu tür etkinlikler, ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Pandemi sürecinde festivallere ara vermiştik; ancak bu yıl off-road yarışları ile kültürel etkinlikleri bir araya getirerek halkımızın heyecanını artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı...

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı...

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı...

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı...

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı...

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı...

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı...

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı...

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı...

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ağzınıza atıp 5 dakika çiğneyin! O hastalıkların tek çözümüymüş!

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Memurlara o ödemeler geri geliyor! IBAN'ları kontrol edin!

SGK son dakika müjdeledi! İki şartla indirim yapılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Ağzınıza atıp 5 dakika çiğneyin! O hastalıkların tek çözümüymüş!

SGK son dakika müjdeledi! İki şartla indirim yapılacak!

En lezzetli krep böyle yapılıyor! Sadece 10 dakikada hazır!

Hükümetten emekli maaşlarına son dokunuş! Gece yarısı müjde geldi!

Memurlara o ödemeler geri geliyor! IBAN'ları kontrol edin!

Bitcoin'de kıyamet geliyor! Tarih verildi: Rekor düşüş yolda!

Bu üniversiteye girmek için sınav yok! Sınavsız üniversite kayıtları açıldı!

Alışverişlerde bunu almayan yandı! Çok büyük cezası var!

Bakanlık dar gelirliye yardım yağdıracak! Tek başvuruya binlerce lira yatacak

Dolar kurunda Mart 2025 tahmini! Döviz bürosuna koşturacak flaş rakam!

Patates ve soğanı birlikte saklayanlar eyvah! Zararı şoke edecek!

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor