Giresun'da 2024 Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası Coşkusu

Giresun'da Off-Road Yarışları Rüzgar Gibi Geçti

2024 Petlas Türkiye Off-Road şampiyonası, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Akbudak mahallesindeki bu heyecan verici organizasyona 24 araç katılım gösterdi.

Kategorilerde Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarış sonucunda çeşitli kategorilerde şampiyonlar belirlendi. SSV kategorisinde Mehmet Demirel ve Fettah Yiğit birinci olurken, S2 kategorisinde Oğuzhan Türkvatan ve Hüseyin Hasret Yılmaz öne çıktı. S3 kategorisinde ise Yakup Çimiç ile Adem Paç birincilik elde etti. S4 kategorisinde ise Guiseppe Simone Agazzi ve Fatih Deveci ödül aldı. Genel klasmanda ise Mehmet Demirel ve Fatih Deveci zirvede yer aldı.

Başkan Şentürk'ten Önemli Mesajlar

Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, bu tür organizasyonların ilçeye önemli bir katma değer sağladığını belirtti. Ayrıca, geçtiğimiz yıl bölgesel bir turnuvaya ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Bu tür etkinlikler, ilçemizin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Pandemi sürecinde festivallere ara vermiştik; ancak bu yıl off-road yarışları ile kültürel etkinlikleri bir araya getirerek halkımızın heyecanını artırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, "2024 Petlas Türkiye Off-Road" şampiyonası 3. ayak yarışı gerçekleştirildi.