Gloria Pre-Season Games 2025: Bahçeşehir Koleji 91-81 Lokomotiv Kuban

Antalya'daki Gloria Pre-Season Games 2025'te Bahçeşehir Koleji, Lokomotiv Kuban'ı 91-81 mağlup etti. İlk yarı Rus ekibi öndeydi; Bahçeşehir ikinci yarıda üstünlüğü ele aldı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 23:57
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:57
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında, Bahçeşehir Koleji ile Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban arasında oynanan son maçta Bahçeşehir 91-81 galip geldi.

Maç Özeti

Mücadelenin ilk çeyreğini Rus ekibi 21-18 önde tamamladı. Devre arasına da skor 44-43 ile Lokomotiv Kuban üstün girdi. Üçüncü periyodu 67-64 önde geçen Bahçeşehir Koleji, son çeyrekteki performansıyla maçı 91-81 kazandı.

Turnuva ve Katılımcılar

Turnuva, Smart Casual Event organizatörlüğünde 31 Ağustos'ta başladı ve Belek'teki Gloria Sports Arena'da gerçekleştirildi. Organizasyona katılan takımlar: Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor, Galatasaray MCT Technic, Mersin Spor, TOFAŞ, Trabzonspor, Türk Telekom, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Rusya'dan Lokomotiv Kuban ve Zenit.

