Gloria Pre-Season Games 2025: Beşiktaş GAİN 90-70 Esenler Erokspor

Gloria Pre-Season Games 2025'te Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor'u 90-70 mağlup etti; maç Belek'teki Gloria Sports Arena'da oynandı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 22:23
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 22:28
Antalya'da hazırlık maçı; siyah-beyazlı ekip üstünlüğünü korudu

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor'u 90-70 mağlup etti.

Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı. Maçın ilk yarısı 51-32 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü çeyrekte de ritmini sürdüren Beşiktaş, 64-51 ile öne geçti ve karşılaşmayı 90-70'lik skorla kazandı.

Turnuvada yarın yapılacak karşılaşmalar arasında Tofaş-Beşiktaş GAİN ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom maçları yer alıyor. Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

