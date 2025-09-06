Gloria Pre-Season Games 2025: Beşiktaş GAİN 90-70 Esenler Erokspor
Antalya'da hazırlık maçı; siyah-beyazlı ekip üstünlüğünü korudu
Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 turnuvasında Beşiktaş GAİN, Esenler Erokspor'u 90-70 mağlup etti.
Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelede siyah-beyazlılar ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı. Maçın ilk yarısı 51-32 Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.
Üçüncü çeyrekte de ritmini sürdüren Beşiktaş, 64-51 ile öne geçti ve karşılaşmayı 90-70'lik skorla kazandı.
Turnuvada yarın yapılacak karşılaşmalar arasında Tofaş-Beşiktaş GAİN ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom maçları yer alıyor. Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
