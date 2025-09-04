DOLAR
Gloria Pre-Season Games 2025: Zenit 65 - Beşiktaş GAİN 62

Antalya'daki Gloria Pre-Season Games 2025'te Zenit, Beşiktaş GAİN'i 65-62 mağlup etti. Maç ilk çeyreği 18-18, devre 34-30 Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 19:44
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 19:44
Gloria Pre-Season Games 2025: Zenit 65 - Beşiktaş GAİN 62

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Zenit üstünlüğü

Antalya'da düzenlenen Gloria Pre-Season Games 2025 basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN, Rusya temsilcisi Zenit'e 65-62 yenildi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreği 18-18 eşitlikle tamamlandı. Beşiktaş GAİN, devre arasına 34-30 önde girdi.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde 48-47 geriye düşen siyah-beyazlılar, maçtan da 65-62 mağlup ayrıldı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

