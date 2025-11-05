Göbeklitepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası Öncesi Kaptanlar Buluştu

Şanlıurfa’da 5-7 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek Göbeklitepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Turnuvası öncesi, turnuvada yer alacak takımların kaptanları tarihi Göbeklitepe’de bir araya gelerek dayanışma ve dostluk mesajı verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek turnuva, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Süper Lig ekiplerinden dört takımın katılımıyla gerçekleşecek. Turnuvada TSK Rehabilitasyon Spor Kulübü, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sahaya çıkacak. Organizasyonda dostluk, dayanışma ve fair-play ön planda tutulacak.

Kaptanlardan birlik ve tanıtım vurgusu

Turnuva öncesi dört takımın kaptanları ellerinde basketbol toplarıyla Göbeklitepe’yi gezdi, burada turnuvanın önemine dair birlik mesajları verdi.

Mehmet Bahçekapı (TSK Rehabilitasyon Spor Kulübü Kaptanı): "Bu turnuva spor şehri Şanlıurfa adına çok güzel oldu. Daha öncesinde böyle bir turnuva yapılmamış, bu yıl ilk yapılacak. Bunun devamlılığı için yetkililer buna el atarsa hem Urfa’nın tanıtımı için hem tekerlekli basketbol hem de yeni yetişecek genç sporculara büyük değer katacaktır. İlk defa Göbeklitepe’ye geldim. Urfa’ya spor müsabakaları için çok geldik ama buraya ilk kez geldim. Çok güzel tarihi büyük bir yer, özellikler turnuvaya adının verilmesi çok hoşumuza gitti. Bu ismi duyup bu turnaya katılmak isteyen çok olacaktır"

Mahsun İpekşen (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kaptanı): "Ben 2009-2010’dan beri Şanlıurfa’ya geliyorum. İlk defa Göbeklitepe’ye geldim çok mutluyum"

Samet Toptaş (Gazişehir Gaziantep Spor Kulübü Kaptanı): "Göbeklitepe tekerlekli basketbol turnuvasına geldik. Spor dostluk ve kardeşliktir. Komşu şehirden herkese selam getirdik. Bu havayı solumaktan, Göbeklitepe turnuvasında olmaktan çok mutluyuz"

Mehmet Çetingöz (Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kaptanı): "Şanlıurfa her zaman engelli sporlarında örnek bir şehirdir ve herkesi Göbeklitepe turnuvasına davet ediyorum"

Kaptanların ziyaretinde vurgulanan ortak nokta, turnuvanın hem tekerlekli sandalye basketbolunun gelişimine katkı sunacağı hem de Göbeklitepe aracılığıyla Şanlıurfa’nın tanıtımına destek olacağıydı.

