Gökhan Gönül Ümit Milli Futbol Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü

Gökhan Gönül, Ümit Milli Futbol Takımı'nın Başına Geçti

Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Gökhan Gönül atandı. Gökhan Gönül, bu yılın mart ayında Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

TFF'den Açıklama Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, "A Milli Takım formasını 66 kez giyen Gökhan Gönül, 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden kadromuzda yer almıştı. Futbolculuk kariyerine Bursa Yolspor'da başlayan Gönül, profesyonel olarak Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor gibi kulüplerde oynamış, Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan oyunculardan biri olmuştur," denildi.

TFF Başkan Vekili'nden Destek

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gökhan Gönül'ün yeni görevine ilişkin, "Gökhan Gönül, futbolculuk kariyerinde edindiği uluslararası tecrübeyle bu sorumluluğun üstesinden gelebilecek bir isim. Kendisine güvenimiz tam, yeni görevinde başarılar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Gökhan Gönül'den İlk Açıklama

Yeni teknik direktör Gökhan Gönül, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Ay-yıldızlı formanın bulunduğu her kademenin büyük bir sorumluluğu vardır. Ümit Milli Takım'daki görevimi titizlikle yerine getireceğim. Edindiğim deneyimleri oyuncularımıza aktarıp gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyorum," diyerek hedeflerini belirtti.