DOLAR
34,15 -0,02%
EURO
38,23 -0,48%
ALTIN
2.932,18 -0,52%
BITCOIN
2.228.975,72 -2,89%

Gökhan Gönül Ümit Milli Futbol Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü

Gökhan Gönül, Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Yeni görevinde başarılar hedefliyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 18:44
Gökhan Gönül Ümit Milli Futbol Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü

Gökhan Gönül, Ümit Milli Futbol Takımı'nın Başına Geçti

Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Gökhan Gönül atandı. Gökhan Gönül, bu yılın mart ayında Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

TFF'den Açıklama Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamada, "A Milli Takım formasını 66 kez giyen Gökhan Gönül, 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden kadromuzda yer almıştı. Futbolculuk kariyerine Bursa Yolspor'da başlayan Gönül, profesyonel olarak Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor gibi kulüplerde oynamış, Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan oyunculardan biri olmuştur," denildi.

TFF Başkan Vekili'nden Destek

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, Gökhan Gönül'ün yeni görevine ilişkin, "Gökhan Gönül, futbolculuk kariyerinde edindiği uluslararası tecrübeyle bu sorumluluğun üstesinden gelebilecek bir isim. Kendisine güvenimiz tam, yeni görevinde başarılar diliyoruz," ifadelerini kullandı.

Gökhan Gönül'den İlk Açıklama

Yeni teknik direktör Gökhan Gönül, konu hakkında yaptığı açıklamada, "Ay-yıldızlı formanın bulunduğu her kademenin büyük bir sorumluluğu vardır. Ümit Milli Takım'daki görevimi titizlikle yerine getireceğim. Edindiğim deneyimleri oyuncularımıza aktarıp gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyorum," diyerek hedeflerini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivasspor, Başakşehir Maçına Hazır
2
Fenerbahçe - Union SG Maçı UEFA Avrupa Ligi Canlı İzle
3
Genç Karatecilerin Zirve Hedefi: Dünya Şampiyonası Hazırlıkları
4
Kocaelispor Hazırlıklarına Devam Ediyor
5
Gökhan Gönül Ümit Milli Futbol Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü
6
Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile UEFA Avrupa Ligi Mücadelesine Çıkıyor
7
Erzurum Airfest Uzundere Hava Sporları Festivali Başladı

Pizza Devi İflas Bayrağını Çekti: 127 Mağaza Satışa Çıkıyor

Halkbank’tan Hesaplı Evim Konut Kredisi ile Hayalinizdeki Eve Kavuşun!

27 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları! Para, Aşk, Sağlık ve İş Falı

Dyson, Sony, Braun ve Philips gibi markalarda dev indirim fırsatı: Dyson Elektrikli Süpürge 17.999 TL’den 13.999 TL’ye düştü

O tarihi bekleyen 2. el fiyatına sıfır araç alacak! Kampanyaların feriştahı geliyor

O tarihte emekli olanı ayağa kaldıracak haber! Maaşlar 8.000 TL’ye düşecek

Tam 10 KG’sı 279 TL’ye düştü! Akın akın markete koşacaksınız

Ayda 1 asgari ücret kazanç kapısı açıldı! Bankalar tıkır tıkır ödüyor

Kış Lastiği Uygulaması 2024 İçin Başlıyor: Dikkat Edin!

Okula giden öğrenciye destek! Yeni geldi herkese okul öğünü bedavaya gelecek

İŞKUR TYP gitti İUP geldi! İşte İUP başvuru şartları

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri