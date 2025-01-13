Göksel Gümüşdağ: Türk Futbolu İçin Fiyasko Bir Organizasyon Var

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray ile oynadıkları Süper Lig maçının ardından yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Kurulunun (MHK) güvenilirliğini kaybettiğini ifade etti. Gümüşdağ, "Fiyasko bir organizasyon var." diyerek, mevcut sistemin Türk futbolu için etkili olamadığını açıkladı.

Sezon Performansı ve Gelecek Planları

Başakşehir, Galatasaray'a 2-1 mağlup olmasının ardından açıklama yapan Gümüşdağ, sezonun ilk yarısında kötü bir performans göstermediklerini belirtti. "Baktığınızda bu sezon kötü bir performans göstermedik. Sadece Avrupa'da ilerleyemediğimiz için üzüldük." ifadelerini kullandı. Ayrıca, takımın desteği ile bu sezon sonunda Avrupa'ya gitme hedefinde olduklarını vurguladı.

Transferve VAR Eleştirileri

İkinci yarı için transfer çalışmalarına dikkat çeken Gümüşdağ, Yusuf Sarı ve Christopher Operi ile kadrolarını güçlendirdiklerini duyurdu. Yabancı VAR sistemine de değinen Gümüşdağ, "Eğer nitelikli hakemler getirmezlerse, yabancı VAR bize zarar verir." dedi.

MHK'nin Güvenilirliğini Yitirmesi

Crespo'nun penaltı pozisyonunu eleştiren Gümüşdağ, "MHK, güvenilirliğini kaybetti. Bugün Atilla Karaoğlan'ın da performansı çok kötüydü." diyerek, mevcut hakem sisteminin yeterince işlevsel olmadığını belirtti. Gümüşdağ, MHK'nin performansının düzeltilmesi gerektiğini ve "Bu hakemlik sistemi, sadece yabancıya dönülmesiyle çözülmez." düşüncesini ortaya koydu.

Süper Lig AŞ ve Yayın Hakları

Gümüşdağ ayrıca, Süper Lig AŞ'nin kurulması gerektiğini ve kulüplerin yayın haklarının kendi ellerinde olması gerektiğini vurguladı. Kulüpler Birliği'nin başkanlığı döneminde bu konuda bir protokol önerdiğini hatırlatan Gümüşdağ, "Yayın hakları kimindir? Kulüplerin." şeklinde konuşarak, kulüplerin finansal durumunun iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türk Futbolunda Birlik ve Beraberlik

Türk futbolunun, uzun vadeli çözümlerle sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu belirten Gümüşdağ, "Sorunları güvenilir bir organizasyonla çözmek mümkün değil." dedi.

Son olarak, TFF'nin transfer limitleriyle ilgili aldığı kararı eleştiren Gümüşdağ, "Bir kararı açıklamışlar ve bir gün sonra değiştirilmesi çok doğru değil." ifadelerini kullanarak, Türk futbolunun önündeki engellerin üstesinden gelinmesi gerektiğini vurguladı.