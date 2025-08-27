DOLAR
41,04 0%
EURO
47,57 0,58%
ALTIN
4.465,78 0,16%
BITCOIN
4.535.684,96 0,73%

Golbol Kadın Milli Takımı Lahti'de Dördüncü Avrupa Şampiyonluğunu Hedefliyor

Golbol Kadın Milli Takımı, Lahti'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü kez şampiyonluğu hedefliyor; hazırlıklar Eskişehir ve Karaman'da sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:11
Golbol Kadın Milli Takımı Lahti'de Dördüncü Avrupa Şampiyonluğunu Hedefliyor

Golbol Kadın Milli Takımı Lahti'de Dördüncü Avrupa Şampiyonluğunu Hedefliyor

YAVUZ EMRAH SEVER - Eylül ayında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için kamp çalışmalarını sürdüren Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, dördüncü kez şampiyon olmayı hedefliyor.

Hazırlık kampı

Finlandiya'nın Lahti kentinde 28 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Golbol Kadın Milli Takımı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu'nda kamp çalışmalarını sürdürüyor. Antrenör Hüseyin Atmaca yönetiminde Eskişehir'de hazırlıklarına devam eden milli sporcular günde çift antrenman yapıyor.

Eskişehir'deki kampın ardından 7-27 Eylül tarihlerinde Karaman'da hazırlıklarına devam edecek takım, daha sonra şampiyonaya katılmak üzere Finlandiya'ya gidecek.

Hedef ve açıklamalar

Avrupa ve olimpiyatlarda 3'er ve bir de dünya şampiyonluğu bulunan Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü kez birinciliğe ulaşmayı hedefliyor. Antrenör Hüseyin Atmaca, AA muhabirine hazırlıkların özverili ve disiplinli sürdüğünü söyledi.

"Kızlarımız milli formanın bilinci ve disipliniyle hedeflerine kitlenmiş durumda. Hedefimiz net, Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağına çıkıp İstiklal Marşı'mızı Avrupa'ya dinletmek. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istiyoruz. Bunu da inşallah, Allah bizlere nasip eder."

Atmaca, takımın son Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olduğunu vurgulayarak, "Bu başarıyı sağlayıp kürsüde zirvede kalmanın sürekliliğini sağlamak istiyoruz." dedi.

Oyuncuların görüşleri

Sevda Altunoluk (31), milli takım kaptanı, "Ekibimizle iyi bir uyum yakaladık. Güzel bir kamp süreci geçiriyoruz. İyi hazırlanıp kendimizi orada göstermek istiyoruz. Biz 3 defa Avrupa şampiyonluğu elde ettik. Şimdi sıra dördüncüsünde. Bunu yapabilecek güç ve inanç bizde var. Finlandiya'ya gideceğimiz için heyecanlıyız. Orada ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp gururla ülkemize döneceğiz." dedi.

Şeydanur Kaplan (25), milli formayı 6 yıldır giyiyor ve hazırlıkların verimli geçtiğini belirtti: "Katıldığımız bütün turnuvalarda şampiyonluğu hedefleyen ve kazanan bir takımız. Bu yüzden yine hedefimiz şampiyonluk. Altın madalyayı istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımız son hız devam ediyor."

Ceren Yılman (22), 6 ay önce milli takıma dahil olduğunu belirterek, "İkincilik bizim için 'başarısızlık' demektir. Çünkü şampiyonluğa çok alışmış bir takımız. O yüzden umarım şampiyon olarak ülkemize geri döneceğiz."

Sevtap Altunoluk, daha önce milli takımda 2 kez Avrupa şampiyonluğu sevinci yaşadığını ifade ederek, takım olarak başarılı olacaklarına inandığını kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Golbol Kadın Milli Takımı Lahti'de Dördüncü Avrupa Şampiyonluğunu Hedefliyor
2
Başakşehir Avrupa'da 68. kez: Universitatea Craiova deplasmanı öncesi istatistikler
3
İlhan Palut: 'Çok zor maç, elimizden geleni yapacağız' — Çaykur Rizespor Galatasaray maçı
4
Wagner Pina: "Başarı İçin Acıya Katlanmak Gerek" — Trabzonspor'un Sağ Bek Vizyonu
5
El Bilal Toure Beşiktaş'ta: Kulübün 191. Yabancı, 2. Malili
6
Yüksekovaspor'un Hedefi: Süper Lig'de Kalıcı Olmak
7
Beşiktaş, Avrupa'da 258. Randevuda: Lausanne ile Konferans Ligi Rövanşı

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025