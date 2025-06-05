Golf Milli Takımı Polonya'da Şampiyonalar için Hazır

Golf Milli Takımı, yarın başlayacak olan 2025 Polish Erkekler ve Kadınlar Şampiyonası'nda Polonya'da mücadele edecek. 6-8 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan bu önemli organizasyon, Polonya Golf Birliği tarafından Black Water Links Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek.

Türkiye Golf Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım antrenör Koray Varlı yönetiminde temsil edilecek. Kadınlar katılımında Duru Taşkın, Deniz Sapmaz, Elif Demirci ve Sude Bay görev alırken, erkekler takımında Ahmet Kodakoğlu, Efe Sargın, Kerem Karşı ve Muhsin Aras Biçer yer alıyor.

Bu prestijli şampiyona, Türkiye'nin uluslararası golf sahnesindeki yerini güçlendirmek için bir fırsat sunuyor. Tüm gözlerin çevrildiği bu organizasyonda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarını tamamlayan milli takım, şampiyonada mücadele edecek.

Golf Milli Takımı, Polonya'da başlayacak 2025 Polish Erkekler ve Kadınlar Şampiyonası'nda mücadele edecek.