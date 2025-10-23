Gordion Kupası Ankara'da Başladı: 9 Ülkeden 50 Buz Patenci Yarışıyor

Gordion Kupası Ankara'da Başladı

Uluslararası Artistik Buz Pateni Gordion Kupası, Ankara'da kapılarını açtı. Ümitköy Buz Sporları Salonunda düzenlenen organizasyona 9 ülkeden 50 sporcu katılıyor.

Yarışma Detayları

Organizasyonda büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki buz patenciler madalya için parkede mücadele ediyor. Yarışmalar teknik programlar ve serbest programlar şeklinde devam edecek.

Gordion Kupası, farklı ülkelerden gelen sporcuların uluslararası rekabet ve deneyim paylaşımı yaptığı önemli bir platform niteliği taşıyor.

Turnuva 25 Ekim'de sona erecek ve kapanış töreniyle tamamlanacak.

Ankara'da düzenlenen Uluslararası Artistik Buz Pateni Gordion Kupası başladı. Ümitköy Buz Sporları Salonu’nun ev sahipliği yaptığı organizasyonda 9 ülkeden, 50 sporcu mücadele ediyor.