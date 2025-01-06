Görele Belediyespor'dan Zorlu Galibiyet: 35-32

Kadınlar Hentbol Süper Lig'de Heyecan Devam Ediyor

Kadınlar Hentbol Süper Lig'in 10. haftasında, Görele Belediyespor, sahasında Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. 13 Şubat Spor Salonu'ndaki mücadelede ev sahibi ekip, zorlu bir maç sonunda rakibini 35-32 mağlup ederek önemli bir başarı elde etti.

İlk Yarıda Konuk Ekip Üstünlüğü

Karşılaşmanın ilk devresi, oldukça çekişmeli geçti. Konuk takım Anadolu Üniversitesi, ilk yarıyı 17-15 önde tamamlayarak avantaj elde etti. Ancak, ikinci yarıda ev sahibi Görele Belediyespor tüm gücünü ortaya koyarak üstünlüğü ele geçirdi.

İkinci Yarıda Görele'nin Zaferi

İkinci yarıda savunma ve hücum organizasyonundaki üstün performansı ile öne çıkan Görele Belediyespor, skoru 35-32’ye getirerek maçı kazanmayı başardı. Bu galibiyet, takım için büyük bir moral kaynağı oldu ve Süper Lig'deki hedeflerini güçlendirdi.

Görele Belediyespor, bu önemli zaferle birlikte lige tutunmaya devam ederken, Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü ise bir sonraki karşılaşması için hazırlıklara devam edecek.