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Görme Engelli Golbolcu Barış Tosun'un Olimpiyat Hayali

Görme engelli milli golbolcu Barış Tosun, olimpiyatlarda yarışmak ve madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 11:16
Görme Engelli Golbolcu Barış Tosun'un Olimpiyat Hayali

Barış Tosun'un Hedefi Olimpiyatlar

Türkiye Görme Engelliler Erkek Milli Golbol Takımı'nın yıldızı Barış Tosun, olimpiyatlarda başarılı bir performans sergilemek için yoğun bir şekilde çalışıyor. 36 yaşındaki sporcu, doğuştan yaşadığı gece körlüğü rahatsızlığına rağmen, çocuk yaşlardan itibaren sporla iç içe bir yaşam sürmüştür.

Çocukluk Yılları ve Sporla Buluşma

Barış Tosun, tavuk karası hastalığı ile mücadele ederken, 4-5 yaşında görme yetisinin gerilediğini fark etti. Ailesinin desteğiyle golbola yöneldikten sonra, okullararası turnuvalarda kazandığı başarılarla dikkat çekti. Lise yıllarında da spor hayatına devam eden Tosun, İstanbul ve Ankara'daki kulüplerde mücadele ederek kariyerini güçlendirdi.

Milli Takım Başarıları ve Hedefler

2013 yılında milli takıma seçilen Tosun, o yıl Konya'daki Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük, Dünya Şampiyonası'nda çeyrek final, 2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final ve 2023'te Karadağ'da Avrupa üçüncülüğü elde etti. Bu sezon bulunduğu Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü ile ligi namağlup tamamlayarak, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansını yakaladı.

Barış Tosun'un en büyük hayali ise 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmak ve madalya kazanmaktır. Sporun yanı sıra, üniversite eğitimini tamamlayarak Beden Eğitimi öğretmeni olarak da kariyerine devam eden Tosun, karşılaştığı zorluklara rağmen mesleğini başarıyla sürdürmektedir.

Şampiyonlar Ligi ve Olimpiyat Hedefi

Son olarak, antrenman programı hakkında bilgi veren Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin ilk kulübü olma hedefinde ilerlediklerini belirtti. “Bundan sonraki hedefim olimpiyatlar, orada şampiyonluk elde etmek,” ifadelerini kullandı. Barış Tosun, sadece bir sporcu değil; aynı zamanda çevresindeki gençlere ilham veren bir öğretmendir.

Oynadığı kulüplerde dikkatleri çekip milli takımın da vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen...

Oynadığı kulüplerde dikkatleri çekip milli takımın da vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Türkiye Görme Engelliler Erkek Milli Golbol Takımı oyuncusu Barış Tosun (fotoğrafta), olimpiyatlarda da forma giymek için çalışıyor.

Oynadığı kulüplerde dikkatleri çekip milli takımın da vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen...

Oynadığı kulüplerde dikkatleri çekip milli takımın da vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelen Türkiye Görme Engelliler Erkek Milli Golbol Takımı oyuncusu Barış Tosun (fotoğrafta), olimpiyatlarda da forma giymek için çalışıyor.

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Görme Engelli Golbolcu Barış Tosun'un Olimpiyat Hayali

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