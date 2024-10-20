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Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Yeni Yeteneklerle Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, yeni oyuncularla güçlenerek Hindistan'daki Dünya Kupası'nda galibiyet hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:26
Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Yeni Yeteneklerle Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, Yeni Yeteneklerle Başarı Peşinde

Türkiye Şampiyonası'na katılarak kadrosuna yeni oyuncular ekleyen Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, 2024'te Hindistan'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda güçlü bir temsil sergilemeyi amaçlıyor.

Tarihî Bir İlk: Dünya Kupası

2023'te Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından kurulan milli takım, kadrosunu oluşturmak için çeşitli kamplar düzenledi. Erzurum ve Adana'da yapılan kampların ardından, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 14-17 Ekim tarihlerinde gerçekleşen Türkiye Şampiyonası, oyuncuların potansiyelini değerlendirmek için bir fırsat sundu.

Federasyonun organize ettiği bu şampiyonada, yalnızca görme engelli kadın sporcuların katılım gösterdiği altı farklı kulüpten toplamda 56 sporcu yer aldı. Hepsi, "zilli topun" peşinde milli takıma girmek için mücadele etti.

Başarı İçin Yeni Yetenekler Aranıyor

Milli takım antrenörü Can Kasapgil, Türkiye Şampiyonası'ndaki oyuncuları izleyerek 8 oyuncu ve 2 kaleci belirlediklerini açıkladı. Kasapgil, "Yeni yeteneklerin de eklenmesiyle daha geniş bir oyuncu grubuyla dünya kupası hazırlıklarımıza devam edeceğiz." dedi.

Görme Engelli Kadın Futbolunu Yaygınlaştırma Hedefi

Kasapgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Görme engelli kadın futbolunu Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu. Bu tür organizasyonların gelecekte daha fazla katılımla gerçekleşeceğinin altını çizerken, 56 sporcunun şampiyonaya katılımını olumlu bir durum olarak değerlendirdi.

Kasapgil, daha önce hiç karşılaşmadığı yetenekli sporcuları izleyerek notlar aldığını belirtirken, "Milli takımımız, Dünya Kupası’nda başarı elde edebilecek bir ekip. Yeni yeteneklerle kadromuzu güçlendirmeyi planlıyoruz." dedi.

Şampiyonluk Hedefi

Kendilerini Hindistan'daki Dünya Kupası'nda en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade eden Kasapgil, Türkiye'nin her zaman şampiyonluk hedefiyle katıldığını vurguladı: "Bizim hedefimiz de şampiyonluk."

Gelecek Planları

Kasapgil, görme engelli kadın futbolunun Paralimpik Olimpiyatları'nda yer alması için 12 ülkenin antrenörü olarak imza topladıklarını belirterek, 2028 yılına kadar bu konuda resmi başvurular yapacaklarını bildirdi.

Son olarak, kadın futbolunun dünya genelinde geliştiğini ifade eden Kasapgil, Türkiye'deki çalışmaların da bu yönde devam ettiğini kaydetti.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Hindistan'da ilk defa yer alacağı uluslararası organizasyon olan Dünya Kupası'nda Türkiye'ye sevinç yaşatmak istiyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Hindistan'da ilk defa yer alacağı uluslararası organizasyon olan Dünya Kupası'nda Türkiye'ye sevinç yaşatmak istiyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Hindistan'da ilk defa yer alacağı uluslararası organizasyon olan Dünya Kupası'nda Türkiye'ye sevinç yaşatmak istiyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Hindistan'da ilk defa yer alacağı uluslararası organizasyon olan Dünya Kupası'nda Türkiye'ye sevinç yaşatmak istiyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Hindistan'da ilk defa yer alacağı uluslararası organizasyon olan Dünya Kupası'nda Türkiye'ye sevinç yaşatmak istiyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Hindistan'da ilk defa yer alacağı uluslararası organizasyon olan Dünya Kupası'nda Türkiye'ye sevinç yaşatmak istiyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan...

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda kadrosuna yeni oyuncular katan Görme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, gelecek yıl Hindistan'da ilk defa yer alacağı uluslararası organizasyon olan Dünya Kupası'nda Türkiye'ye sevinç yaşatmak istiyor.

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