Görme Engelli Milli Haltercilerden Tarihi Başarı

Görme Engelli Milli Halterciler, 37 Madalya ile Dönüyor

Türkiye'nin görme engelli milli haltercileri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 6 altın, 24 gümüş ve 7 bronz madalya ile tamamladı.

Gökhan Terletme'den Önemli Dereceler

Türk halterci Gökhan Terletme, erkekler 110 kiloda madalya mücadelesi verdi. Terletme, squat kategorisinde 185 kilo, bench press kategorisinde 147.5 kilo, deadlift kategorisinde 200 kilo kaldırarak toplamda 532.5 kilo ile 4 gümüş madalya kazandı.

Başkan Talat Ünlü'den Kutlama

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, organizasyonun sonuçlarını değerlendirerek, "Kazakistan'da büyük bir başarı elde ettik. Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum, bizleri en iyi şekilde temsil ettikleri için hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Görme engelli milli halterciler, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 6 altın, 24 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 37 madalyayla tamamladı.

Görme engelli milli halterciler, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 6 altın, 24 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 37 madalyayla tamamladı.

Görme engelli milli halterciler, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 6 altın, 24 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 37 madalyayla tamamladı.