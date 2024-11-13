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Görme Engelliler Futsal Milli Takımı’nda Hedef Kalıcı Başarı

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı, genç oyuncularla kalıcı başarı hedefliyor. Antrenör Yusuf Tekdemir ve Furkan Ergin’in açıklamaları dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 11:07
Görme Engelliler Futsal Milli Takımı’nda Hedef Kalıcı Başarı

Görme Engelliler Futsal Milli Takımı’nda Hedef Kalıcı Başarı

Antalya - FATİH HEPOKUR - Görme Engelliler Futsal Milli Takımı Antrenörü Yusuf Tekdemir, milli takıma kazandırdıkları genç yeteneklerle kalıcı başarı yakalamayı hedeflediklerini belirtti.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonası'nda mücadele eden Görme Engelliler Futsal Milli Takımında genç futbolcular, performanslarıyla ön plana çıktı. Antrenör Tekdemir'in takıma dahil ettiği 6 yeni oyuncuyla yaş ortalaması düşen milli takım, gelecek şampiyonalar için umut verdi.

Furkan Ergin'in Başarısı

Antalya'daki turnuvada milli takımda yer alan 15 yaşındaki Furkan Ergin, ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda attığı 3 golle dikkatleri üzerine çekti. Yusuf Tekdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle genç oyunculara ağırlık verdiklerini ifade etti. Furkan Ergin’in şampiyonada en genç sporcu unvanıyla sahaya çıktığını dile getiren Tekdemir, gençlerin performansının kendisini umutlandırdığını söyledi.

Tekdemir, risk alarak 15 yaşındaki Furkan’a şans vermesinin gençlere verdiği önemi gösterdiğini belirtti. "Furkan, şampiyonada oynadığı futbolla, sahada gösterdiği karakterle beni çok mutlu etti. Kendisinden çok umutluyum. Uzun yıllar milli takıma hizmet edecek" dedi.

Yeni Jenerasyon ve Hedefler

Yusuf Tekdemir, yeni jenerasyonla uzun yıllar hizmet edecek bir takım kurmayı planladıklarını anlattı. Avrupa Şampiyonası kadrosunda geçen yıldan sadece 4 sporcunun devam ettiğini aktaran Tekdemir, "Milli takımımızın geleceğini oluşturacak genç sporcuları kadroya dahil ediyoruz. Bu yıl 6 yeni genç oyuncuyu kadroya dahil ettik. Gençleştirme çalışmalarımız devam edecek. Uzun yıllar hizmet verecek bu gençlerle Avrupa ve Dünya kupalarında kalıcı başarılar hedefliyoruz" diye konuştu.

Furkan Ergin: "Tecrübe Kazandım"

Performansıyla göz dolduran Furkan Ergin ise milli takım kadrosunda olmaktan ve Avrupa Şampiyonasında oynamaktan dolayı gururlu olduğunu söyledi. Ergin, "Burada yetenekli abilerim var, şampiyona benim için çok büyük bir tecrübe oldu. Daha yolun başındayım ve en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu jenerasyon önce Avrupa ardından da dünya şampiyonu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Dünya Oyunları'nda futsal branşında geçen yıl milli takımın kalesini koruyan 19 yaşındaki milli kaleci Barış Emre Çelik de gençleşen takımla büyük başarıları yakalamayı hedeflediklerini kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Futsal...

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonasında mücadele eden Görme Engelliler Futsal Milli Takımında genç futbolcular, performanslarıyla ön plana çıktı. Görme Engelliler Futsal Milli Takımı Antrenörü Yusuf Tekdemir (ortada), Milli sporcular Furkan Ergin (solda) ve Barış Emre Çelik (sağda), AA muhabirine açıklama yaptı.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Futsal...

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Avrupa Futsal Şampiyonasında mücadele eden Görme Engelliler Futsal Milli Takımında genç futbolcular, performanslarıyla ön plana çıktı. Görme Engelliler Futsal Milli Takımı Antrenörü Yusuf Tekdemir (ortada), Milli sporcular Furkan Ergin (solda) ve Barış Emre Çelik (sağda), AA muhabirine açıklama yaptı.

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