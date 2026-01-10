Göztepe 2-1 CSKA 1948’i Hazırlık Maçında Yendi

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçında Göztepe, Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948’i 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası kamp çalışmalarına hazırlık maçlarıyla devam ediyor.

Maç Özeti

İzmir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde oynadığı ilk hazırlık maçında Söke 1970’i 9-1 ile geçmişti. Bu kez sahaya çıkan Göztepe’nin ilk 11’i şu şekildeydi: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Antunes, Juan ve Janderson.

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekip, 13. dakikada yediği golle ilk yarıyı 0-1 geride kapattı. İkinci yarıya daha etkili başlayan Göztepe, 52. dakikada Dennis’in uzaktan kaydettiği golle skoru eşitledi. Ataklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Juan’ın kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma Göztepe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

