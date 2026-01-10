Göztepe 2-1 CSKA 1948’i Hazırlık Maçında Yendi

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçında Bulgar temsilci CSKA 1948’i 2-1 mağlup etti. Goller Dennis (52') ve Juan (59').

Yayın Tarihi: 10.01.2026 19:09
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 19:09
Göztepe 2-1 CSKA 1948’i Hazırlık Maçında Yendi

Göztepe 2-1 CSKA 1948’i Hazırlık Maçında Yendi

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan hazırlık maçında Göztepe, Bulgaristan temsilcisi CSKA 1948’i 2-1 mağlup etti. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası kamp çalışmalarına hazırlık maçlarıyla devam ediyor.

Maç Özeti

İzmir temsilcisi, geçtiğimiz günlerde oynadığı ilk hazırlık maçında Söke 1970’i 9-1 ile geçmişti. Bu kez sahaya çıkan Göztepe’nin ilk 11’i şu şekildeydi: Lis, Arda Okan, Taha, Heliton, Bokele, Cherni, Dennis, Rhaldney, Antunes, Juan ve Janderson.

Mücadeleye istediği gibi başlayamayan ev sahibi ekip, 13. dakikada yediği golle ilk yarıyı 0-1 geride kapattı. İkinci yarıya daha etkili başlayan Göztepe, 52. dakikada Dennis’in uzaktan kaydettiği golle skoru eşitledi. Ataklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, 59. dakikada Juan’ın kafa golüyle 2-1 öne geçti.

Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca karşılaşma Göztepe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

GÖZTEPE, GÜRSEL AKSEL STADYUMU’NDA OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇINDA BULGARİSTAN TEMSİLCİSİ CSKA 1948’İ...

GÖZTEPE, GÜRSEL AKSEL STADYUMU’NDA OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇINDA BULGARİSTAN TEMSİLCİSİ CSKA 1948’İ 2-1 MAĞLUP ETTİ.

GÖZTEPE, GÜRSEL AKSEL STADYUMU’NDA OYNADIĞI HAZIRLIK MAÇINDA BULGARİSTAN TEMSİLCİSİ CSKA 1948’İ...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası Finali: Galatasaray - Fenerbahçe Opet Basın Toplantısı
2
Karabük İdman Yurdu 1-0 52 Orduspor FK — TFF 3. Lig 16. Hafta
3
Tedesco'dan Süper Kupa Finali'nde Tek Değişiklik: Guendouzi 11'de
4
Göztepe 2-1 CSKA 1948’i Hazırlık Maçında Yendi
5
Galatasaray, Süper Kupa Finalinde Fenerbahçe'ye Karşı 3 Değişiklik
6
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray 0-0 Fenerbahçe — 15'te Golsüz Başlangıç
7
Osman Özköylü: Böyle maçları oynamak bizim gibi takımlar için kolay değil

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları