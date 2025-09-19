Göztepe 3-0 Beşiktaş: Stoilov'dan Organize ve Agresif Strateji

Göztepe 3-0 Beşiktaş: Stoilov maçın anahtarlarını açıkladı
Basın toplantısından öne çıkanlar
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının başarısının arkasında disiplin, organizasyon ve alanları kapama anlayışının bulunduğunu söyledi.
Stoilov, maçla ilgili değerlendirmesinde, "Çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı. Ayrıca iki kilit cümlesini şu şekilde paylaştı:
"İlk golü ardından ikinci golü de hızlı bulduk ve bu bizim stratejimizde bazı değişikliklere gitmemize yol açtı. Bu dakikadan itibaren daha fazla orta alanı kapatarak orada rakibe fırsat vermeyerek oynamaya başladık. Kontra atakları kovaladık. Hızlı santraforlarımızı kullanmak istedik ve bu plan işe yaradı. Beşiktaş gerçekten tehlikeli bir takım ve 1 saniye bile orada konsantrasyonumuzu kaybederseniz hemen tehlikeye yaratabiliyorlar. Hemen kalenizde golü görmenize neden olabiliyor. Bütün maç boyunca çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştık." Teknik direktör, gol yollarında daha etkili olunması gerektiğini de vurguladı: "Santraforların formlarını ilerletmesi gerektiğini, bugün çok fazla gol kaçırdıklarını ve maçı daha önce koparabileceklerini" belirtti. Stoilov, takımın oyun anlayışını özetlerken "Bizim futbol tarzımız daha agresif..." sözünü tamamlayarak, oyunlarının agresif, baskıya dayalı ve dinamik olduğunu söyledi. Seçimlerini bu doğrultuda yaptıklarını ve bu tarzın Türkiye'de birçok takıma karşı sorun yarattığını düşündüğünü ekledi. Son olarak Stoilov, kulübün bu yaz yaptığı transferlerin finansal açıdan olumlu etkilerine dikkat çekerken, oyuncuların piyasa değerlerini artırma hedeflerinin bulunduğunu belirtti.
