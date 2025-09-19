Göztepe 3-0 Beşiktaş: Stoilov'dan Organize ve Agresif Strateji

Göztepe 3-0 Beşiktaş: Stoilov maçın anahtarlarını açıkladı

Basın toplantısından öne çıkanlar

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının başarısının arkasında disiplin, organizasyon ve alanları kapama anlayışının bulunduğunu söyledi.

Stoilov, maçla ilgili değerlendirmesinde, "Çok iyi organize olmaya ve alanları çok iyi kapatmaya çalıştık" ifadelerini kullandı. Ayrıca iki kilit cümlesini şu şekilde paylaştı: