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Göztepe, adım adım Süper Lig'e koşuyor

Takımların yükselme mücadeleleri devam ediyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 13:47
Göztepe, adım adım Süper Lig'e koşuyor

Göztepe puan farkını giderek artırıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÖZTEPE YÜKSELME MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

1. Lig ekipleri Süper Lig'e yükselmek için son hızıyla mücadelelerine devam ediyor. Ligin 26. haftasında Göztepe Şanlıurfaspor ile karşılaştı. Göztepe Billel Messaoudi golüyle 1-0'lık galibiyet aldı ve 55 puana yükseldi. Kocaelispor da çıktığı karşılaşmayı kaybetti ve Göztepe'nin puan farkı 10'a yükseldi. Göztepe lig bitmesine 8 maç kalmışken büyük bir fırsat yakalamış oldu. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise Süper Lig mücadelelerinin devam ettiğini söyledi ve şu açıklamaları yaptı; 'Bizim için önemli bir galibiyetti. 

göztepe süper lig mücadelesine devam ediyor

Rakibimiz ve biz iyi mücadele verdik. İki takım kazanmak için çabaladı ancak bizim fırsatlarımız daha fazlaydı. Bu sebeple kazanmayı da hak ettik. Karşılaşmanın ikinci yarısında rakibe biraz insiyatif vermiş olduk ancak pozisyonlarımız vardı. Bütün maçı yüksek ve dinamik şekilde oynadık. Sürekli gelişerek ileriye gitmeyi hedefliyoruz. Süper Lig'e yükselebilmek için her şeyimizi veriyoruz. Teknik ekip, oyuncular ve bütün takımın çok sıkı çalışması ve sahada her şeyini vermesi gerekiyor. Muhteşem bir taraftar var ve bizi büyük bir heyecanla destekliyorlar.' 

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