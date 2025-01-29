Göztepe, Alanyaspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maç hazırlıklarını devam ettiriyor.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirdi. İkinci bölümde ise dar alanda oyun oynayan takım, maç öncesi stratejilerini geliştirdi.

Göztepe, 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmada takımlarını desteklemek için statta yerlerini alacak.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda, Ahmet Ildız da yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe, maçın hazırlıklarını Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenmanda, Ahmet Ildız da yer aldı.