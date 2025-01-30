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Göztepe, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Alanyaspor ile oynayacağı maça yoğun bir şekilde hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 23:33
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 23:33
Göztepe, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Göztepe, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Göztepe, maç hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınmanın ardından pas çalışması yapıldı.

Takım, Savunma ve Hücum Çalışmaları Yaptı

Antrenmanın ikinci bölümünde ise, takım savunma ve hücum varyasyonları üzerinde yoğunlaştı. Sporcuların yüksek motivasyonla çalıştığı gözlemlenirken, teknik ekip de oyuncuların performanslarını dikkatle takip etti.

Göztepe, 2 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

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