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Göztepe, Antalyaspor'u Hazırlık Maçında 1-0 Yendi

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Antalyaspor'u 12. dakikada Janderson'un golüyle 1-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 23:04
Göztepe, Antalyaspor'u Hazırlık Maçında 1-0 Yendi

Göztepe, Antalyaspor Karşısında Galibiyetle Ayrıldı

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Gürsel Aksel Stadı'nda gerçekleştirdiği hazırlık maçında Antalyaspor'u 1-0 yenmeyi başardı. Karşılaşma, seyircilerin yoğun ilgisiyle başladı.

İlk 11'ler ve Performans

Göztepe, Lis, Arda Okan Kurtulan, Godoi, Heliton, Taha Altıkardeş, Cherni, Dennis, Miroshi, Rhadney, Juan ve Janderson ile sahaya çıktı. Antalyaspor ise Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Ramzi Safuri, Cvancara, Abdülkadir Ömür, Dzhikiya, Poyraz Efe Yıldırım, Kaluzinski, Paal, Van de Streek ve Veysel Sarı formalarıyla mücadele etti.

İlk Gol Janderson'dan

Göztepe'nin tek golü, 12. dakikada yeni transferlerinden Janderson tarafından kaydedildi. Bu gol, Göztepe'ye mücadelenin ilerleyen dakikalarında avantaj sağladı.

Yeni Transferler İlk Kez Sahada

İzmir temsilcisinde yeni transferler Arda Okan Kurtulan, Godoi, Cherni, Rhadney ve Janderson ilk kez taraftarları önünde forma giydi. Ayrıca, sonradan oyuna dahil olan Sabra ve İshole de dikkat çeken isimler oldu.

Taraftarların sıcak havaya rağmen maça gösterdiği ilgi, Göztepe'nin galibiyetle sahadan ayrılmasıyla taçlandı.

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi....

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Göztepe'nin yeni transferi Rhadney de maçta forma giydi.

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi....

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Göztepe'nin yeni transferi Rhadney de maçta forma giydi.

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