Göztepe, Beşiktaş ile Deplasmanda Karşılaşacak

Göztepe, Süper Lig'de Beşiktaş ile Yarışacak

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında, yarın Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maçın hakemliğini Alper Akarsu üstlenecek.

Sarı-kırmızılı ekip, lige verilen aradan önce TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı ve 18 puanla ligde 6. sırada yer aldı. Ancak, dış sahada galibiyet alamayan Göztepe, 5 deplasman maçında 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlık durumu devam ederken, Doğan Erdoğan'ın durumu da bugün yapılacak kontrollerle netleşecek.

Göztepe ve Beşiktaş'ın 57. Randevusu

Süper Lig’de Göztepe, Beşiktaş ile 57. kez karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, geride kalan 56 maçta 10 galibiyet, 16 beraberlik ve 30 yenilgi aldı. Göztepe, toplamda 51 gol atıp, kalesinde 92 gol gördü.

Deplasmandaki 28 maçta ise 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 18 mağlubiyet yaşayan Göztepe, rakibiyle ligdeki son 4 karşılaşmasında puan alamadı.

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