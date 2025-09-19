Göztepe - Beşiktaş: Yalçın 3 değişiklikle, Stoilov 1 değişiklikle sahada

Trendyol Süper Lig 6. haftasında Beşiktaş'ta Sergen Yalçın 3, Göztepe'de Stanimir Stoilov 1 değişiklikle ilk 11'leri açıkladı.

Göztepe - Beşiktaş: Maç öncesi ilk 11'ler ve notlar

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, son resmi maça göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Ev sahibi Göztepe cephesinde ise teknik direktör Stanimir Stoilov, geçen haftaya kıyasla ilk 11'de 1 değişiklik yaptı.

Beşiktaş

Yalçın'ın 11'i: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham.

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Taylan Bulut, Jota, Rıdvan Yılmaz, Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta ligde karşılaştıkları ve 2-1 yendikleri RAMS Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan ve kart cezalısı olan Orkun Kökçü ile sakatlığı bulunan Salih Uçan ve Djalo'nun yerine Paulista, Necip Uysal ve Demir Ege Tıknaz'ı görevlendirdi.

Göztepe

Stoilov'un 11'i: Lis, Godoi, Heliton, Bokole, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Rhaldney, Cherni, Olaitan, Juan, Janderson.

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Sabra, Almed Ildız, Efak Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Miroshi, Uğur Kaan Yıldız, Furkan Bayır.

Stoilov, geçen hafta ilk 11'de başladığı Taha Altıkardeş'in yerine bu maçta Godoi'yu ilk 11'de oynattı.

